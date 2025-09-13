دنبال کردن رد خون در جنایتی که اشتباهی رخ داده بود، کارآگاهان پلیس را به عامل قتل رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- چند روز قبل زن جوانی هراسان با پلیس تماس گرفت و از قتل همسرش خبر داد. به دنبال این تماس، بازپرس حافظ محمدی از شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند. به محض حضور در حیاط خانه با جسد مرد جوان در حالی که با ضربه چاقو به گردنش به قتل رسیده بود، مواجه شدند.

زن جوان که شاهد جنایت بود در تحقیقات گفت: «میلاد همسر صیغه‌ای من بود. امشب مقابل خانه ایستاده بودیم و صحبت می‌کردیم که ناگهان مرد جوانی که تیشرت سفید و شلوار آبی به تن داشت از کنار ما رد شد. در یک لحظه به خاطر چشم در چشم شدن با میلاد درگیر شدند و مرد جوان چاقویی از جیبش بیرون آورد و به گردن میلاد ضربه زد بعد هم رگ دست خودش را با چاقو برید و فرار کرد. من با دیدن این وضعیت فقط فریاد می‌زدم و کمک می‌خواستم، میلاد خودش را به داخل حیاط رساند، اما پشت در ورودی افتاد و جان باخت. به دنبال اظهارات زن جوان، تحقیقات برای دستگیری متهم آغاز شد. از آنجا که وی نیز زخمی شده بود، این احتمال مطرح شد که متهم برای مداوا به مراکز درمانی اطراف رفته باشد، بنابراین مشخصات وی به بیمارستان‌ها اعلام شد.

شباهت دردسرساز

در ادامه تحقیقات، مأمور حراست یکی از بیمارستان‌ها در تماس با پلیس اعلام کرد مرد جوانی با مشخصات متهم فراری برای مداوا به بیمارستان آمده است. بدین ترتیب بازپرس پرونده و کارآگاهان جنایی به همراه همسر مقتول راهی بیمارستان شدند. در حالی که زن جوان مدعی بود او قاتل شوهرش است، اما در بررسی‌ها مشخص شد مرد جوان هیچ جراحتی روی دستش ندارد.

مرد جوان نیز با انکار دخالت در قتل گفت: «امشب عروسی برادرم بود، اما من به خاطر دعوا با خانواده‌ام حالم بد شد و به بیمارستان آمدم. اصلاً نمی‌دانم ماجرای قتل چیست.»

در ادامه با تحقیق از خانواده وی و میهمانان عروسی، مشخص شد مرد جوان بی‌گناه است و همسر مقتول اشتباهی او را شناسایی کرده و بدین ترتیب او آزاد شد.

بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته

در ادامه تحقیقات، تیم جنایی بار دیگر به محل حادثه رفتند و دریافتند یک رد خون از محل جنایت به انتهای کوچه کشیده شده است. آنها با دنبال کردن رد خون به خانه‌ای در همان کوچه رسیدند. کارآگاهان جنایی چندین‌بار زنگ خانه را به صدا درآوردند، اما کسی پاسخگو نبود. در همین حال مأموران متوجه دوربین مداربسته خانه روبه‌رویی شدند و با بررسی تصاویر معلوم شد پسر جوانی با بلوز سفید و شلوار آبی، زخمی وارد خانه و ساعاتی بعد به همراه مادر و برادر کوچک‌ترش از خانه خارج شده است. همسر مقتول با دیدن وی او را به عنوان قاتل شوهرش شناسایی کرد.

با به دست آمدن هویت متهم، تحقیقات برای دستگیری او ادامه یافت و تیم جنایی پی بردند متهم خود را به نقطه صفر مرزی رسانده تا از کشور خارج شود، اما کارآگاهان او را بازداشت کردند. متهم که از ناحیه دست مورد جراحت سطحی قرار گرفته بود در تحقیقات گفت: «در خانه‌ای که قتل مقابل آن اتفاق افتاد، دختر جوانی زندگی می‌کند که من عاشقش هستم. شب حادثه مشروبات الکلی مصرف کرده بودم. ساعت ۱۰ شب بود که راهی خانه شدم. وقتی به داخل کوچه پیچیدم ناگهان مقتول را مقابل در خانه المیرا دیدم، تصور کردم که او خواستگار المیراست. به همین خاطر با او درگیر شدم و چاقو به گردن او اصابت کرد، اما خودم شوکه شدم و از کاری که کردم پشیمان بودم. با همان چاقویی که در دست داشتم روی شاهرگ دستم زدم، اما ضربه‌ام آنقدر کاری نبود که منجر به مرگم شود.» با اعترافات متهم، تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.