رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، لذا مشمولان واجد شرایط می‌بایست در فرصت در نظرگرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی گفت:کلیه مشمولان غایب و غیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند وبیشترهستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف می‌شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برچسب ها: سربازی ، معافیت
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا:
مشمولان غایب از مراجعه به مرز‌های اربعین خودداری کنند
پرداخت تسهیلات شغلی قرض الحسنه به حدود ۳۸ هزار سرباز ماهر
ضوابط خروج از کشور مشمولان برای زیارت عتبات عالیات اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
معافیت سه فرزندی مگر قرار نبود ۵ ساله اجرا شود پس چرا مهلتش دوساله تمام میشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
معافیت سه فرزندی مگر قرار نبود ۵ ساله اجرا شود پس چرا مهلتش دوساله تمام میشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
معافیت سه فرزندی مگر قرار نبود ۵ ساله اجرا شود پس چرا مهلتش دوساله تمام میشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
پس شامل حال ما نمیشه ده پنجاهی که سه فرزند دارم یکیشون خدمت کرده بقیه نه
۰
۰
پاسخ دادن
قتل سارق در میدان محمدیه
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه