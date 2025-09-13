رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت: در پنج ماهه سال جاری ۸۶۰۰ تماس مردمی با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا تماس گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "حسین رحیمی" در تشریح عملکرد ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا با شماره ۰۹۶۳۰۰ در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ عنوان داشت: دراین مدت ۸۶۰۰ تماس مردمی با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا از سراسر کشور دریافت شده است.

وی با اشاره به عملیاتی شدن ۸۸۵ مورد از تماس‌های دریافتی، بیان داشت: با پیگیری تماس‌های دریافتی قابل بهره برداری بیش از ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری از سراسر کشور کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ بصورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان داشت: بطور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.