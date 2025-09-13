باشگاه خبرنگاران جوان - فیبر نوری تنها یک فناوری برای افزایش سرعت اینترنت نیست؛ بلکه تغییر بنیادین در کیفیت زندگی مردم، خدمات اداری، بانکی و قضایی و نیز بسترساز توسعه اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی است.
شرکت مخابرات ایران به عنوان اصلیترین اپراتور تلفن ثابت و یکی از بازیگران کلیدی در توسعه شبکه فیبرنوری در کشور، گستردهترین نقش را در این حوزه ایفا میکند. این شرکت با دارا بودن بیشترین سهم از زیرساختهای ارتباطی کشور، نقش محوری در اتصال فیبر نوری به منازل (FTTH) و سازمانها (FTTB) داشته و طرحهای متعددی را با عنوان شبکه ملی فیبر نوری (FTTH/FTTx) با هدف ارائه اینترنت پرسرعت و پایدار به کاربران خانگی و تجاری در حال اجرا دارد.
بررسیها نشان میدهد اگرچه فراهم کردن پوشش در این پروژه از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما مسئله اتصال به دلیل اینکه باید مردم تأثیر این فناوری را احساس کنند، از اولیتهای دولت و مسئولان محسوب میشود.
اما با این حال این پروژه همچنان با موانعی رو به رو است که مهمترین آن را لزوم فرهنگسازی و افزایش تقاضای مردم دانست. چون تا زمانی که مردم علاقه و نیاز واقعی به استفاده از فیبرنوری منازل پیدا نکنند و تفاوت معناداری میان تعرفه اینترنت ثابت و سیار وجود نداشته باشد، سرعت پذیرش شبکه فیبر نوری بالا نخواهد رفت.
همچنین رگولاتوری با ارائه مشوق مالی برای هر نقطه اتصال فیبر نوری، اپراتورها را تشویق و با اصلاح قوانین و الحاقیههای پروانه شرکت مخابرات ایران به توسعه پایدار شبکه کمک کرده است.
داوود زارعیان -معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران- در این راستا اعلام کرده است که بهزودی طرح رایگانسازی سیمکشی داخلی منازل برای مشترکانی که تنها قصد استفاده از فیبر نوری برای تلفن را دارند، اجرا خواهد شد. طراحی این طرح تا پایان ماه جاری به اتمام میرسد و امیدواریم در مهرماه بهصورت رسمی اعلام شود و این اقدام در راستای تسهیل استفاده مشترکین از خدمات فیبر نوری و کاهش هزینههای اولیه صورت میگیرد. البته ارائه مدلهای قسطی برای خرید مودم فیبر نوری نیز در دستور کار قرارگرفته است.
این مقام مسئول معتقد است هرچند هزینه سیمکشی داخلی چندان زیاد نیست، اما با اجرای این طرح عملاً مانعی برای ورود خانوارها به شبکه فیبر نوری باقی نخواهد ماند و با تکمیل این پروژه ملی، زیرساختهای لازم برای آموزش از راه دور، خدمات پزشکی آنلاین، خرید اینترنتی، نمایشهای خانگی و سایر خدمات دیجیتال با کیفیت بالا در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود به تمامی مشترکانی که در حال حاضر از سرویسهای مخابرات استفاده میکنند، فیبرنوری واگذار و تماس صوتی ثابت درونشبکهای مشترکان خانگی که از دیتای فیبرنوری مخابرات بهرهمند شوند، تا پایان سال ۱۴۰۴ بهصورت رایگان ارائه خواهد شد.