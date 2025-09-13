باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام سید عباس موسوی در همایش یاوران وقف با اشاره به اجرای پویش «مهر تحصیلی» اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۴۷ هزار بسته نوشتافزار ویژه دانشآموزان نیازمند تهیه و توزیع میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس با بیان اینکه این طرح با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار انجام میشود، گفت: این بستهها با همکاری اداره کل اوقاف فارس از محل موقوفات منطبق و همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) تامین شده است و میان دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم توزیع خواهد شد که ارزش هر بسته بیش از یک میلیون تومان است.
او افزود: موقوفات منطبق به آن دسته از وقفنامهها گفته میشود که در نیت واقف صراحتا ذکر شده بخشی از عواید موقوفه در ابتدای سال تحصیلی برای تهیه نوشتافزار دانشآموزان هزینه شود و اوقاف موظف است عین نیت واقف را اجرا کند.
موسوی تاکید کرد: توزیع این بستهها صرفاً در ابتدای سال تحصیلی صورت میگیرد، اما در برخی موقوفات دیگر کمکهایی از جمله تهیه پوشاک در طول سال نیز پیشبینی شده است.
مدیکل اوقاف فارس خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در این طرح مشارکت جدی دارد و بستههای تهیهشده بر اساس نیت واقفان و وقفنامهها در اختیار این نهاد قرار گرفته تا بین دانشآموزان نیازمند توزیع شود.
او ادامه داد: اجرای چنین طرحهایی موجب میشود تا دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه و با روحیهای بهتر وارد کلاس درس شوند.
مدیرکل اوقاف فارس در ادامه سخنان خود به سیاستهای جدید سازمان اوقاف در زمینه ورود به حوزه دانشبنیان اشاره کرد و گفت: کارخانه «دانش سلامت کوثر» در شیراز یکی از مهمترین واحدهای تولیدی وابسته به اوقاف است که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. این کارخانه با بهرهگیری از فناوری روز موفق به تولید اقلامی نظیر ایمپلنت و ابزارهای مورد نیاز اتاق عمل شده و بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تامین میکند.
او تصریح کرد: ورود اوقاف به حوزه دانشبنیان علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه رشد فناوریهای نوین در کشور را فراهم میکند. به گفته موسوی، سیاست اصلی سازمان اوقاف در دوره جدید، تمرکز بر فعالیتهای دانشبنیان است و بر همین اساس، علاوه بر حوزه سلامت، برنامههایی برای ایجاد مزارع خورشیدی و تولید پنلهای انرژی خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل اوقاف فارس یادآور شد: بهرهبرداری از ظرفیت موقوفات در حوزههای دانشبنیان و انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر تامین نیازهای اساسی کشور، میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار و کاهش مشکلاتی همچون ناترازی برق ایفا کند.
او افزود: در آینده نزدیک نیز طرحهای متعددی در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی بر پایه وقف و سرمایهگذاری دانشبنیان در استان فارس اجرایی خواهد شد.
حجت الاسلام موسوی، گفت: خیرخواهی و نیک اندیشی ساعت و زمان نمیشناسد و باید به روح واقفان بزرگی که قرن هاست از بین رفتهاند، اما با وقف، خود را ماندگار ساختهاند و بندگان خدا از خدمات آنان استفاده میکنند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس با یادآوری این مطلب که واقفین هرچه وقف کردند را برای مردم میخواستند، اظهار کرد: آنان هرچه داشتند را برای مردم وقف کردند تا مردم در آسایش و آرامش باشند.
او با اشاره به اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس با همکاری ۳۲ دفتر این اداره کل به هدایت ۱۴ هزار موقوفه و ۲۰۰ هزار رقبه موقوفه میپردازد، یادآور شد: یک ششم املاک کشور زیر مجموعه وقفی این اداره کل هستند و هشت هزار باغ را تحت پوشش وجود دارد.
حجت الاسلام موسوی افزود: در زمینی به وسعت پنج هکتار و ۴۸ هزار متر مربع زیربنا برای پرورشگاه در نظر گرفته است که در مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه لازم دارد که از محل موقوفه حاج خلیل زالی تامین میشود.
او گفت: ۶ هزار و ۶۵۷ سند مالکیت به مساحت ۴۰ هزار و ۷۳۰ هکتار تهیه شده است.
توزیع کیف و نوشت افزار بین دانش آموزان فارس
مرتضی موصلی هم در این مراسم از اجرای پویش «مهر تحصیلی» بهعنوان یکی از جلوههای عینی وقف در حمایت از نیازمندان خبر داد و گفت: امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۴۶ هزار بسته تحصیلی با همکاری ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و میان دانشآموزان نیازمند توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان فارس با اشاره به ارزش ریالی این بستهها افزود: میانگین هر بسته تحصیلی بیش از یک میلیون تومان برآورد میشود و شامل نوشتافزار و لوازم مورد نیاز دانشآموزان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم است. بخشی از هزینهها از محل موقوفات منطبق و بخشی دیگر توسط کمیته امداد تامین شده تا در ابتدای سال تحصیلی در اختیار خانوادههای تحت پوشش قرار گیرد.
او ادامه داد: موقوفات منطبق بهگونهای هستند که در وقفنامه آنها تصریح شده کمکها باید همزمان با بازگشایی مدارس و در قالب تهیه لوازم تحصیلی هزینه شود و ما نیز موظفیم مطابق با نیت واقفان عمل کنیم. به همین دلیل این طرح فقط در مهرماه اجرا میشود، اما سایر موقوفات در طول سال در بخشهای مختلف همچون پوشاک و سایر نیازهای ضروری فعال هستند.
مدیرکل کمیته امداد فارس با تاکید بر اینکه توزیع بستههای مهر تحصیلی بهطور کامل با محوریت کمیته امداد و تحت نظارت ادارهکل اوقاف انجام میشود، افزود: اجرای دقیق وقفنامهها و رعایت نیت واقفان برای ما یک اصل اساسی است و خوشبختانه این همکاری مشترک، زمینهساز رفع بخشی از نیازهای دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی شده است.
موصلی همچنین از تغییر رویکرد سازمان اوقاف در سالهای اخیر خبر داد و گفت: بهتبع سیاستهای ابلاغی ریاست سازمان اوقاف و نماینده ولیفقیه، این سازمان در حوزه دانشبنیان نیز ورود کرده و سرمایهگذاریهای مؤثری را آغاز کرده است.
او با اشاره به کارخانه دانش سلامت کوثر در شیراز، اظهار داشت: این واحد تولیدی یکی از نمونههای موفق فعالیت دانشبنیان است که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، از جمله ایمپلنتها و ملزومات مورد نیاز اتاق عمل فعالیت دارد و امروز بخش مهمی از نیاز کشور را تامین میکند. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، فرصتهای شغلی قابل توجهی نیز در استان ایجاد کرده است.
مدیرکل کمیته امداد فارس در بخش دیگری از سخنانش افزود: اوقاف برنامههایی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه زیرساختهای خورشیدی دارد. ایجاد مزارع خورشیدی و تولید پنلهای خورشیدی از جمله طرحهایی است که با هدف کمک به رفع ناترازی برق و حمایت از برنامههای دولت در دستور کار قرار گرفته است.
موصلی در پایان تاکید کرد: وقف ظرفیت عظیمی در خدمترسانی به جامعه است و اگر این ظرفیت با برنامهریزی صحیح هدایت شود، میتواند علاوه بر رفع نیازهای فوری همچون کمک به تحصیل دانشآموزان، در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و پیشرفتهای علمی و فناورانه کشور نقشآفرین باشد.