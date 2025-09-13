باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی هاشمی از برگزاری دومین جلسه ارزیابی سیاست‌های کلی مسکن با حضور اعضای کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان وزیر و مسئولان بنیادمسکن و کمیته امداد خبر داد.

وی با بیان اینکه در اولین جلسه کمیسیون زیربنایی برای بررسی این سیاست‌ها، موضوع مدیریت مسکن و زمین برای توسعه شهر و روستا مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در این جلسه برنامه‌های دولت برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی مسکن ۹ بند دارد که تا امروز ۲ بند آن مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: کارگروه‌های زیرمجموعه کمیسیون زیربنایی، گزارش‌های تخصصی در این زمینه تهیه و به کمیسیون زیربنایی دبیرخانه ارائه می‌کنند این گزارش‌ها بعد از جمع‌بندی به هیات عالی نظارت ارائه خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تأمین مسکن برای ۴ دهک درآمدی پایین جامعه را در دستور کار دهد، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر باید حدود ۹۰۰ هزار مسکن برای اقشار کم‌درآمد ساخته شود، طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی ۵۰ درصد از این تعداد مسکن در دست ساخت است و تا پایان سال حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکن تکمیل و تحویل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق سیاست‌های کلی مسکن، وزارت راه و شهرسازی در زمینه تولید مسکن وظیفه بسترسازی، برنامه‌ریزی، هدفگذاری و نظارت را برعهده دارد و در این راه باید از مشارکت و همراهی بخش خصوصی و موسسات خیریه استفاده کند.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص افزود: تا به امروز دولت گزارشی از جلب مشارکت بخش خصوصی و خیریه‌ها برای تولید مسکن ارائه نکرده است، لذا مقرر شد گزارشی در این خصوص در جلسات آینده کمیسیون ارائه شود.

هاشمی گفت: کمیسیون در مورد عملکرد دولت و دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی آب و سیاست‌های کلی حمل و نقل، گزارش‌های جداگانه‌ای را آماده کرده است که در نوبت بررسی هیأت عالی نظارت قرار دارد.

وی با بیان اینکه هیأت عالی نظارت در دو جلسه اخیر گزارش کمیسیون زیربنایی در مورد اجرای سیاست‌های کلی انرژی را مورد بررسی قرار داده است، اظهار کرد: مصوبات هیات عالی درخصوص این گزارش به مقام معظم رهبری تقدیم و به دستگاه‌های ذیربط جهت اقدام ارسال خواهد شد.

منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام