انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) تا جمعه ۲۸ شهریور تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) می‌توانند تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۸ شهریور با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان لازم است با استفاده از کد دسترسی مندرج در ذیل کارنامه و کد ملی به سامانه وارد شده و پس از پرداخت وجه انتخاب رشته نسبت به انتخاب حداکثر یکصد رشته و محل متناسب با گروه آزمایشی مربوطه اقدام نمایند.

داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی در گروه‌های هنر و زبان خارجی شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل رشته/ محل‌های این گروه را در میان انتخاب‌های یکصدگانه خود منظور نمایند.

متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی که در کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند توجه داشته باشند که رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش درج شده است لذا داوطلبان می‌توانند کدرشته محل‌های فوق را که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش با توجه به اولویت درج نمایند.

داوطلبان واجد شرایط سهمیه بهیاری می‌تواند یکی از چهار رشته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی را صرفاً در یکی از واحد‌های مجری این رشته‌ها در استان محل اشتغال خود انتخاب نمایند. این رشته‌ها به صورت کد‌های مستقل در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است. انتخاب رشته / محل‌های سهمیه بهیاری در خارج از استان محل اشتغال منجر به حذف رشته/ محل‌های انتخابی داوطلب خواهد شد.

داوطلبانی که رشته/ محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته‌های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌یابند، توجه داشته باشند که بیش از ۹۵ درصد رشته / محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه به سامانه www.azmoon.org می­ توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

داوطلبان لازم است ابتدا از وجود رشته / محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی

برچسب ها: دانشگاه آزاد ، داوطلبان کنکور
خبرهای مرتبط
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
بیش از ۵۶۰ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۴ انتخاب رشته کردند
مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد امشب به پایان می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دقت کردی پسوند دانشگاه آزاد همیشه با واژه " تمدید" همراه است چرا؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
,عمر و وقت و پولتون رو چهارسال برای یک برگ مدرک کاغذ بی ارزش هدرندهید .
۰
۰
پاسخ دادن
وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد
اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
بهترین تنقلات برای مصرف کودکان + فیلم
کاظمی: ساخت هزار مدرسه در دستور کار است
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
راهکار درمان رفلاکس و بی‌خوابی نوزاد + فیلم
چه زمانی باید دارو را قطع کرد؟ + فیلم
کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران
آخرین اخبار
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
بهترین تنقلات برای مصرف کودکان + فیلم
چه زمانی باید دارو را قطع کرد؟ + فیلم
راهکار درمان رفلاکس و بی‌خوابی نوزاد + فیلم
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران
وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد
کاظمی: ساخت هزار مدرسه در دستور کار است
اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال
ثبت ۲۴ هزار و ۱۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
یک کشف بیولوژیکی در مورد احساس خستگی مداوم
امضای تفاهم‌نامه همکاری محک و جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رونمایی از چالش محک
سیارک‌ها، دنباله‌دارها، شهاب‌سنگ‌ها و شهاب‌ها چه تفاوتی باهم دارند؟
چگونه با اطمینان کامل حساب‌های خود در فضای مجازی را حذف کنیم؟
نقش باکتری‌های دهانی در حملات قلبی
یک معمای ۵۰ ساله در مورد شراره‌های خورشید حل شد
گوشی جدید شیائومی برای علاقمندان به عکاسی حرفه‌ای
افزایش ۳ برابری حضور دانش‌آموزان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد
طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اجرایی شد
تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد
نتایج نهایی امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی اعلام شد
سیم‌کشی داخلی منازل در طرح توسعه فیبر نوری رایگان می‌شود
آغاز تحول هوش مصنوعی در درمان کودکان مبتلا به سرطان با فناوری نوین
شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
امید تازه برای بهبود زخم‌های سخت‌درمان بیماران دیابتی
هوش مصنوعی چه بلایی بر سر قدرت یادگیری ما می‌آورد؟
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل