باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس بخش داوری تجدیدنظر دادگاه حکمیت ورزش (CAS) طی نامه‌ای امروز خطاب به فدراسیون ایران درخواست توقف رای محرومیت علیرضا بیرانوند را که توسط وکیل وی از این دیوان داوری درخواست شده بود را پذیرفته شده اعلام کرد و با ارسال نامه‌ای رسمی خواستار توقف این محرومیت شد.

در این نامه چنین آمده است:

درخواست تعلیق اجرا و صدور اقدامات موقت و حفاظتی که توسط علیرضا صفربیرانوند در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۲۵ در پرونده شماره CAS ۲۰۲۵/A/۱۱۷۱۴ علیرضا صفربیرانوند علیه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (FFIRI) مطرح شده است، پذیرفته می‌شود.

اجرای تصمیم صادرشده توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ متوقف می‌گردد.

گفتنی است وکیل بیرانوند و تنظیم کننده لایحه بیرانوند در دادگاه داوری CAS به عهده هوشنگ نصیرزاده بوده است.

منبع: ورزش سه