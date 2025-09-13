دادگاه عالی ورزش با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران دستور توقف محرومیت گلر ملی‌پوش تراکتور را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس بخش داوری تجدیدنظر دادگاه حکمیت ورزش (CAS) طی نامه‌ای امروز خطاب به فدراسیون ایران درخواست توقف رای محرومیت علیرضا بیرانوند را که توسط وکیل وی از این دیوان داوری درخواست شده بود را پذیرفته شده اعلام کرد و با ارسال نامه‌ای رسمی خواستار توقف این محرومیت شد.

در این نامه چنین آمده است:

درخواست تعلیق اجرا و صدور اقدامات موقت و حفاظتی که توسط علیرضا صفربیرانوند در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۲۵ در پرونده شماره CAS ۲۰۲۵/A/۱۱۷۱۴ علیرضا صفربیرانوند علیه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (FFIRI) مطرح شده است، پذیرفته می‌شود.

اجرای تصمیم صادرشده توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ متوقف می‌گردد.

گفتنی است وکیل بیرانوند و تنظیم کننده لایحه بیرانوند در دادگاه داوری CAS به عهده هوشنگ نصیرزاده بوده است.

منبع: ورزش سه

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، کمیته استیناف
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خیلی جالبه که عکس العمل مردم به این تصمیم کاس را
آنها هم ببینند !!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
پول ، چه کارها که نمی کند !!!
بعضی ها معتقدند پول را روی مرده بگذارید
زنده می شود !
ولی همیشه اینچنین نیست !
چون مرده ای که با پول زنده شود ، مرده متحرک است !!!
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اتفاقا حق بحق دار رسید
Iran (Islamic Republic of)
اکبر محمدی
۱۲:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام. آنگونه که معلوم است ـ طبق معمول پول و پارتی همه محاسبات را به هم می زنند.
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
قانون فیفا اینجوری نیست
شما چون خودتون این مدلی هستین فکر میکنین همه مشکل دار و پول پرست هستن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر محمدی
۱۲:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام. آنگونه که معلوم است ـ طبق معمول پول و پارتی همه محاسبات را به هم می زنند.
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تازه فهمیدی؟
Iran (Islamic Republic of)
اکبر محمدی
۱۲:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام. آنگونه که معلوم است ـ طبق معمول پول و پارتی همه محاسبات را به هم می زنند.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
پول و پارتی داشته باشی همه کارت راه میافته.
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بگو کی و کجا پارتی بازی نمیکنه ؟
-
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
محرومیت بیرانوند غیر قانونی می باشد و اینناقضان قانون باید محاکمه شوند (منظور طرفداران سرخابی ها در فدراسیون است )
۱۳
۳
پاسخ دادن
