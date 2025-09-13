باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودرو در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: تا پایان سال گذشته سرمایه ثبتی خودروسازان که به لطف افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی‌ها به دست آمده، ۴۱۸ همت است.

او بیان کرد: این دو عدد تنها مربوط به دو خودروساز بزرگ است و خصوصیات خودروسازهای کوچک‌تر را شامل نمی‌شود. همچنین زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ، ۲۵۸ همت است.

محبی نژاد اظهار کرد: قیمت جمع بدهی جاری ۵۷۳ همت و کل بدهی ۶۹ همت است. حالا که ما ۲۲.۶ هستیم، تقریباً نصف سال گذشته را بررسی می‌کنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در خصوص دستاورد شش ماه اول سال هم گفت: وضعیت دستاورد این شش ماه اول امسال نشان می‌دهد که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا این تاریخ به ۳۱۰ همت افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه است و باید به آن توجه شود.

محبی نژاد توضیح داد: برخی از زیان‌ها زیر فرش می‌شوند. در مورد بحث ارز و مسائل مالی، اگر آن‌ها را هم اضافه کنیم، حسابرس به این موارد اشاره می‌کند و این بندهای حسابرسی مهم هستند.

او تاکید کرد: ما امروز برآورد شکاف بازار را ۶۴۰ همت می‌دانیم که در همین مدت ۲۰ بازار افزایش یافته است. یکی دو اتفاق نسبتاً جالب اینجا افتاده است.

وی افزود: مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین از خودروسازان داخلی کمی کاهش یافته و به ۱۶۰ همت رسیده است. همچنین مطالبات سررسید گذشته که تعیین تکلیف نشده، به ۵۰ همت کاهش یافته که در دفعه پیش ۶۰ همت بود.

او بیان کرد:ممکن است سوال پیش بیاید که آیا پولی در این آیتم وجود دارد؟ جواب این سوال را در ادامه می‌دهم. آینده فروشی در این زمینه ۱۲ همت بوده است. اگر خاطرتان باشد، در دفعه پیش حدود ۱۱۰ همت آینده فروشی ثبت شده بود. خودروسازان پولی برای پرداخت ندارند و اعتبار نیز در نظام بانکی ندارند. بدهی آن‌ها بالای ۱۰۰ همت به تسهیلات بانکی است.

وی ادامه داد: پس از اعتبار خود، به روش‌های مختلف نقدینگی ایجاد می‌کنند. آن‌ها اصطلاحاً خرید دین به ما می‌دهند و یک سری چک به ما می‌دهند که ما آن‌ها را به بانک خود می‌بریم و تنظیم می‌کنیم.

وی اظهار کرد: هزینه مالی، زیان انباشته و وضعیت مطالبات از جمله موارد کلیدی بودند. همچنین به موضوع آینده‌فروشی و چگونگی ایجاد نقدینگی در این صنعت نیز اشاره شد. این اطلاعات می‌تواند به درک بهتر وضعیت مالی خودروسازان کمک کند.