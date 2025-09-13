رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیات از کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور  اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی یک رستوران از طریق استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متعلق به اشخاص ثالث، موضوع در دستور کار واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی‌های انجام شده و احراز فرار مالیاتی واحد صنفی مذکور، مبلغ ۵۴ میلیارد ریال اصل مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با درآمد‌های کتمان شده، از رستوران یادشده مورد مطالبه قرار گرفته است.

منبع: سازمان مالیات

برچسب ها: فرار مالیاتی ، پولشویی
