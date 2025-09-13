فریدونی عضو هیئت مدیره استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی پاسخ حسین کعبی را داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجر نیا پس از شکست استقلال مقادبل هم نام اهوازی مدعی شد خوزستانی‌ها شرایط بازی جوانمردانه را رعایت نکردند و حسین کعبی مربی استقلال خوزستان نیز در پاسخ به اظهارات تاجرنیا نماینده هلدینگ خلیج فارس و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران گفت: پول نفت خوزستان را برای خرید بازیکنان استقلال تهران هزینه می کنند و اگر یکبار دیگر علیه مردم خوزستان و باشگاه استقلال اهواز حرف بزنند پاسخ آنها را خواهد داد.

فریدونی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال نیز در پاسخ به حسین کعبی در پیامی نوشته است: