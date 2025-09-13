شیائومی یکی از بهترین گوشی‌های هوشمند خود را برای علاقه‌مندان به عکاسی عرضه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شیائومی تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده که از قابلیت‌های عکاسی استثنایی برخوردار است و به بهترین فناوری‌ها برای ارائه عملکرد عالی مجهز شده است.

این گوشی دارای دوربین اصلی سه‌گانه (۵۰ + ۵۰ + ۵۰) مگاپیکسلی، شامل یک لنز فوق عریض، یک لنز تله‌فوتو و یک حسگر عمق لیزری است. این گوشی می‌تواند به لنز‌های خارجی برای ثبت عکس و فیلم مانند دوربین‌های حرفه‌ای مجهز شود. همچنین دارای یک دوربین جلوی ۳۲ مگاپیکسلی است که قادر به ضبط ویدیو‌های ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است.

بدنه این دستگاه مطابق با استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. صفحه نمایش آن ۶.۳ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۱۲۰۰/۲۶۷۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و میزان روشنایی تقریباً ۴۵۰۰ cd/m² است. همچنین از فناوری Dolby Vision برای ارائه نمایش عالی فیلم و عکس پشتیبانی می‌کند.

این گوشی اندروید ۱۶ قابل ارتقا را اجرا می‌کند و از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ که با فرآیند ۳ نانومتری توسعه داده شده، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره می‌برد.

شیائومی همچنین از دو اسلات سیم کارت و فناوری eSIM برای اتصال تلفن همراه، پورت USB Type-C ۳.۲، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، NFC و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر فوق سریع ۱۰۰ واتی و شارژر بی‌سیم سریع ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شیائومی ، گوشی جدید ، عکاسی
خبرهای مرتبط
رونمایی موتورولا از گوشی جدید خود با کیفیت دوربین متمایز
ZTE از یک گوشی پیشرفته رونمایی کرد
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد
اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
بهترین تنقلات برای مصرف کودکان + فیلم
کاظمی: ساخت هزار مدرسه در دستور کار است
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
راهکار درمان رفلاکس و بی‌خوابی نوزاد + فیلم
چه زمانی باید دارو را قطع کرد؟ + فیلم
کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران
آخرین اخبار
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
بهترین تنقلات برای مصرف کودکان + فیلم
چه زمانی باید دارو را قطع کرد؟ + فیلم
راهکار درمان رفلاکس و بی‌خوابی نوزاد + فیلم
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران
وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد
کاظمی: ساخت هزار مدرسه در دستور کار است
اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال
ثبت ۲۴ هزار و ۱۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
یک کشف بیولوژیکی در مورد احساس خستگی مداوم
امضای تفاهم‌نامه همکاری محک و جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رونمایی از چالش محک
سیارک‌ها، دنباله‌دارها، شهاب‌سنگ‌ها و شهاب‌ها چه تفاوتی باهم دارند؟
چگونه با اطمینان کامل حساب‌های خود در فضای مجازی را حذف کنیم؟
نقش باکتری‌های دهانی در حملات قلبی
یک معمای ۵۰ ساله در مورد شراره‌های خورشید حل شد
گوشی جدید شیائومی برای علاقمندان به عکاسی حرفه‌ای
افزایش ۳ برابری حضور دانش‌آموزان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد
طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اجرایی شد
تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد
نتایج نهایی امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی اعلام شد
سیم‌کشی داخلی منازل در طرح توسعه فیبر نوری رایگان می‌شود
آغاز تحول هوش مصنوعی در درمان کودکان مبتلا به سرطان با فناوری نوین
شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
امید تازه برای بهبود زخم‌های سخت‌درمان بیماران دیابتی
هوش مصنوعی چه بلایی بر سر قدرت یادگیری ما می‌آورد؟
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل