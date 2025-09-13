باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شیائومی تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده که از قابلیت‌های عکاسی استثنایی برخوردار است و به بهترین فناوری‌ها برای ارائه عملکرد عالی مجهز شده است.

این گوشی دارای دوربین اصلی سه‌گانه (۵۰ + ۵۰ + ۵۰) مگاپیکسلی، شامل یک لنز فوق عریض، یک لنز تله‌فوتو و یک حسگر عمق لیزری است. این گوشی می‌تواند به لنز‌های خارجی برای ثبت عکس و فیلم مانند دوربین‌های حرفه‌ای مجهز شود. همچنین دارای یک دوربین جلوی ۳۲ مگاپیکسلی است که قادر به ضبط ویدیو‌های ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است.

بدنه این دستگاه مطابق با استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. صفحه نمایش آن ۶.۳ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۱۲۰۰/۲۶۷۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و میزان روشنایی تقریباً ۴۵۰۰ cd/m² است. همچنین از فناوری Dolby Vision برای ارائه نمایش عالی فیلم و عکس پشتیبانی می‌کند.

این گوشی اندروید ۱۶ قابل ارتقا را اجرا می‌کند و از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ که با فرآیند ۳ نانومتری توسعه داده شده، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره می‌برد.

شیائومی همچنین از دو اسلات سیم کارت و فناوری eSIM برای اتصال تلفن همراه، پورت USB Type-C ۳.۲، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، NFC و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر فوق سریع ۱۰۰ واتی و شارژر بی‌سیم سریع ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena