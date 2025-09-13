معاون محیط زیست طبیعی از تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل کسب رتبه «خیلی ضعیف» در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی باغ‌وحش‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت مدیریت و نظارت دقیق بر مراکز نگهداری جانوران وحشی گفت: پیرو ارزیابی‌های انجام شده، حدود ۳۰ درصد از واحد‌های کشور در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند. تاکنون بیش از ۳۰ ابلاغیه و اخطاریه به ادارات کل استان‌ها برای ابلاغ به باغ‌وحش‌ها ارسال شده و در این راستا فعالیت چهار باغ‌وحش به حالت تعلیق درآمده است. همچنین ورود گونه‌های وحشی به همه واحد‌های ضعیف و خیلی ضعیف ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه در صورت عدم اصلاح شرایط، تعطیلی و جمع‌آوری کامل واحد‌های متخلف اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، افزود: قاطعیت و وحدت‌رویه در ارزیابی و رتبه‌بندی، اساس ساماندهی باغ‌وحش‌های کشور است و با مراکز فاقد شرایط لازم قاطعانه برخورد خواهد شد. اساس فعالیت باغ‌وحش‌ها باید بر پایه آگاهی‌رسانی و مشارکت در راستای حفاظت از گونه‌ها باشد.

ظهرابی همچنین بر ممنوعیت استفاده نمایشی از جانوران وحشی برای تولید محتوا و جلب مخاطب تاکید کرد و اظهار داشت: تمامی باغ‌وحش‌های کشور برابر ۷۱ شاخص در ۱۶ محور و در دو مرحله استانی و ستادی توسط تیم‌های فنی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و این روند به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

فعالیت باغ‌وحش سرزمین آفتاب (زرندیه در استان مرکزی)، باغ‌وحش براسان (زابل در سیستان و بلوچستان)، باغ‌وحش سوکان (سمنان) و باغ‌وحش بابلسر (بابلسر در مازندران) به حالت تعلیق درآمد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
وند سال پیش در باغ وحش شیراز یک خرس قهوهای بیچاره در یک قفس هم اندازه خودش زندانی بود و امکان جم خوردن و تغییر وضعیت نداشت!!
خدا لعنت کنه انسان نماهای خودخواهی که کسب شون با ظلم به حیوانات مظلوم تامین میشه!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا به انسانی که حیوان ظلم بکنه فرصت نمیده و مجازاتش سریع اتفاق میافته، باغ وحش داری ظلم به حیواناته و هیچ ارتباطی با ادعای حیوان دوستی نداره، علاقمندان واقعی کمک و سرمایه شونو بیارن تو مناطق طبیعی حفاظت شده بکار گیرند و مراکز تیمار و بازپروری حیوانات آسیب دیده برای رها سازی د طبیعت و در صورت ناممکن بودن، نگهداری در نزدیکی محل طبیعی اونها رو داشته باشند و برای برگشت سرمایه و فعالیت اقتصادی میتونن بازدید های برنامه ریزی شده از علاقمندان و تهیه فلیم و عکس از محیط طبیعی و حیوانات و ...درآمد زایی بکنند!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
حیوانات جایش در طبیعت است نه پشت سیمها
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چرا هر باغ وحشی نماینده محیط زیست ندارد یا برنامه بازرسی مداوم داشته باشد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
لعنت به هرکی برای منافع خوش به حیوانات ظلم میکنه .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
واقعا محیط زیست کار درستی را انجام داده است. این روش نگهداری حیوانات دیگر در دنیا منسوخ شده است.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
باغ وحش،ظلم به حیوانات است
۰
۹
پاسخ دادن
