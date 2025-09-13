باشگاه خبرنگاران جوان- حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت مدیریت و نظارت دقیق بر مراکز نگهداری جانوران وحشی گفت: پیرو ارزیابیهای انجام شده، حدود ۳۰ درصد از واحدهای کشور در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند. تاکنون بیش از ۳۰ ابلاغیه و اخطاریه به ادارات کل استانها برای ابلاغ به باغوحشها ارسال شده و در این راستا فعالیت چهار باغوحش به حالت تعلیق درآمده است. همچنین ورود گونههای وحشی به همه واحدهای ضعیف و خیلی ضعیف ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه در صورت عدم اصلاح شرایط، تعطیلی و جمعآوری کامل واحدهای متخلف اجتنابناپذیر خواهد بود، افزود: قاطعیت و وحدترویه در ارزیابی و رتبهبندی، اساس ساماندهی باغوحشهای کشور است و با مراکز فاقد شرایط لازم قاطعانه برخورد خواهد شد. اساس فعالیت باغوحشها باید بر پایه آگاهیرسانی و مشارکت در راستای حفاظت از گونهها باشد.
ظهرابی همچنین بر ممنوعیت استفاده نمایشی از جانوران وحشی برای تولید محتوا و جلب مخاطب تاکید کرد و اظهار داشت: تمامی باغوحشهای کشور برابر ۷۱ شاخص در ۱۶ محور و در دو مرحله استانی و ستادی توسط تیمهای فنی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و این روند به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
فعالیت باغوحش سرزمین آفتاب (زرندیه در استان مرکزی)، باغوحش براسان (زابل در سیستان و بلوچستان)، باغوحش سوکان (سمنان) و باغوحش بابلسر (بابلسر در مازندران) به حالت تعلیق درآمد.