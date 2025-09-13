باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صدیقه مویدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به برداشت ذرت علوفهای از سطح ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان، اظهار کرد: پیشبینی میشود بیش از ۲۴۵ هزار تن علوفه تولید شود.
او با بیان اینکه برداشت این محصول از اوایل شهریورماه آغاز شده است و تا نیمه آذرماه ادامه دارد، گفت: تعداد ۲۶ دستگاه چاپر، کار برداشت مکانیزه ذرت علوفهای را در این شهرستان انجام میدهند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا تصریح کرد: با توجه به اهمیت اجرای الگوی کشت جدید، سطح کشت این محصول نسبت به پارسال ۱۲.۵ درصد کاهش داشت.
او اضافه کرد: مزارع ذرت علوفهای تماما به روش نوار تیپ آبیاری شدند و محصول تولید شده عمدتا از ارقام ۷۰۴ و ۷۰۳ است.
مویدی افزود: ذرت علوفهای تولید شده علاوه بر تامین نیاز یک هزار و ۸۰۰ واحد گاوداری و دامداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی بیضا به شهرستانهای همجوار، استانهای جنوبی و اصفهان نیز ارسال میشود.
او با بیان اینکه این محصول بیشتر به صورت سیلویی مورد استفاده قرار میگیرد، تصریح کرد: آموزشهای لازم در زمینه نحوه سیلاژ و نگهداری توسط کارشناسان جهاد کشاورزی به بهرهبرداران ارائه شده است.
بیضا در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال غربی از شیراز قرار دارد.