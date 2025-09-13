شورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به دولت‌های اسلامی تاکید کرد: برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز -شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴- در شبکه ایکس در پیامی با عنوان هشدار به دولت‌های اسلامی، نوشت: تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه عملی (همانند نشست شورای امنیت) مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی!

لاریجانی در این پیام تاکید کرده است: حداقل علیه دیوانگی این رژیم «ستاد عملیات مشترک» تشکیل دهید.

دبیرشورای عالی امنیت ملی در پیام خود آورده است: همین تصمیم، ارباب این رژیم را بسی نگران می‌کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل! دستپاچه، اوامر خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد.

لاریجانی در پیام خود یادآور شد: برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید!

برچسب ها: دبیر شورای عالی امنیت ملی ، علی لاریجانی ، کشورهای عربی ، منطقه ، رژیم صهیونیستی
