مجری برنامه سلام صبح بخیر شوخی جالبی با آقای رشید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجری برنامه سلام صبح بخیر از شبکه سوم سیما شوخی جالبی با آقای رشید کرد و رشید تلاش کرد در پاسخ از کلمات نامناسب استفاده نکند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آقا رشید ، برنامه تلویزیونی ، فیلم جدید
خبرهای مرتبط
معرفی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی برای نخستین هفته شهریور ماه
همراهی شبکه نمایش سیما با رویداد «ایران جان»؛
«هفته اصفهان» روی آنتن شبکه نمایش می‌رود
«بادار»؛ سیمایی از سیستان، آمیخته با عشق و دغدغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
«پدرخوانده» به دنبال «گودزیلا» به شبکه نمایش می‌رسد!
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
آخرین اخبار
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«پدرخوانده» به دنبال «گودزیلا» به شبکه نمایش می‌رسد!
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت
روایت حاتمی‌کیا از تولید فیلم حضرت موسی (ع) و دیدار اخیرش با مقام معظم رهبری
سینما، آیینه ایران است؛ ایرانی که سزاوار دیده شدن و ستایش در جهان است
روز سینما؛ پاسداشت هنر هفتم و جاودانگی تصویر/تجلی نوری که هرگز خاموش نمی‌شود
زبان فارسی؛ یکی از مولفه‌های موجودیت ما + فیلم
صالحی: مطالعات ایران‌شناسی در روسیه، یک فرصت استب
احمد طالبی هنرمند نقاش درگذشت
تشییع پیکر عزیزخانی و عزت‌بقایی در تهران برگزار می‌شود