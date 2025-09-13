باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا استوار، معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی فراجا اظهار کرد: فرماندهی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن، ولایت مدار، متعهد، انقلابی و علاقه‌مند در مقطع درجه داری مرد (پیمانی ۵ سال) با مدرک تحصیلی دیپلم و انجام آزمون علمی و سایر مراحل گزینشی براساس اولویت امتیازات استخدام می‌کند.

وی افزود: داوطلبان استان‌های مرزی برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سامانه اینترنتی مرکز گزینش و استخدام فراجا به نشانی www.gozinesh.police.ir یا مدیریت گزینش و استخدام استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

منبع: پلیس