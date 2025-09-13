معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی فراجا از استخدام جوانان مومن، متعهد و علاقه‌مند در مقطع درجه‌داری در فرماندهی مرزبانی فراجا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا استوار، معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی فراجا اظهار کرد: فرماندهی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن، ولایت مدار، متعهد، انقلابی و علاقه‌مند در مقطع درجه داری مرد (پیمانی ۵ سال) با مدرک تحصیلی دیپلم و انجام آزمون علمی و سایر مراحل گزینشی براساس اولویت امتیازات استخدام می‌کند.

وی افزود: داوطلبان استان‌های مرزی برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سامانه اینترنتی مرکز گزینش و استخدام فراجا به نشانی www.gozinesh.police.ir یا مدیریت گزینش و استخدام استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

منبع: پلیس

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
باز نشسته هارا استخدام میکنید بگذارید شغل دوم ما بشود 15/20میلیون نمی توان زندگی کرد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۴:۵۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
عزیزان برید بیرون کاسبی کنید. بقران ارزش نداره. هم عمرتون هم جونتون و هم آسایش و رفاه خانواده تون رو به هیچ وجه قربانی نکنید
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بعد از ۵ سال‌ چکار کنند ؟؟؟
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
با حقوق ۱۵ تومنی جان خودت رو در خطر بزاری کنار مرز وایستی اصلا ارزش نداره
۲
۱۱
پاسخ دادن
