در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش هزار و ۲۹۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۶۳۰ واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش هزار و ۲۹۷ واحد در سطح ۲ میلیون و ۶۳۰ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش هزار و ۳۰ واحد در سطح ۷۹۳ هزار و ۶۹۰ واحدی قرار گرفت.

در جریان معاملات امروز شپنا، فولاد و شبندر سه نماد با بیشترین تاثیر و سه نماد خساپا، خودرو و شپنا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌های نفتی با ۴۲۷ میلیارد تومان ارزش معاملاتی برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه خودرو، بانک‌ها در جایگاه بعدی ایستادند.

همچنین امروز سه نماد اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و سه نماد خودرو۲، خساپا و وبملت ۲ بیشترین حجم معامله در بازار بورس را به خود اختصاص دادند.

۱۴:۳۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بورس کوره پول سوزی
