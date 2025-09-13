سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ماموران قلابی که با هویت جعلی از شهروندان اخاذی میکردند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ " سید امین موسوی" سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری پلیس گفت: پیرو برخی از گزارش‌های دریافتی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر غصب عنوان در پوشش یکی از ارگان‌های نظامی توسط چهار کلاهبردار و اخاذی از شهروندان، تیم عملیات کلانتری ۱۵۵ نعمت آباد و دستگیری این سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی و بازبینی دوربین‌های مداربسته مشرف به محل سرقت و کشف آثار جرم، پلیس موفق به شناسایی خودروی سارقان شده که به دنبال آن با گشتزنی‌های هدفمند این متهمان را در حال تردد در سطح حوزه مشاهده کرده و موفق به دستگیری آنها شدند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت خاطر نشان کرد: متهمان به منظور کشف جرائم احتمالی دیگر تحویل دستگاه قضایی شدند و شناسایی مال باختگان این پرونده در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ امین موسوی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه ماموران هر ارگان دولتی، حتما کارت شناسایی و حکم ماموریت وی را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.