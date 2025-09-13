باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش، این شبکه در پی درخواست مخاطبان آثار دنباله دار سینمایی جهان را با شروع فصل تابستان آغاز کرده است که شنبه ۲۲ شهریور «گودزیلا»، یکشنبه ۲۳ شهریور «گودزیلا: پادشاه هیولاها»، دوشنبه ۲۴ شهریور ماه «گودزیلا در برابر کنگ»، سه شنبه ۲۵ شهریور ماه «گودزیلا و کنگ: امپراتوری جدید»، چهارشنبه ۲۶ شهریور «پدرخوانده»، پنج شنبه ۲۷ شهریور «پدرخوانده ۲» و جمعه ۲۸ شهریور ماه «پدرخوانده۳» ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه می‌رود.

فیلم «گودزیلا» که توسط گرت ادواردز کارگردانی شده، شنبه ۲۲ شهریور ماه پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دنبال آزمایشات هسته‌ای بشر و دخالت در طبیعت موجودات عظیم الجثه‌ای به نام‌های گودزیلا و موتو پرورش می‌یابند که انسان قادر به نابودی آن‌ها نمی‌باشد و.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان آرون تیلور جانسون، کن واتانابه، الیزابت اولسن، ژولیت بینوش، سالی هاوکینز، دیوید استراترن و برایان کرانستون را نام برد.

فیلم سینمایی «گودزیلا: پادشاه هیولاها» به کارگردانی مایکل دووگرتی، یکشنبه ۲۳ شهریور ماه تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سازمان تحقیقاتی مونارک، در تقابل با هیولا‌های عظیم‌الجثه‌ای شامل مودرا، رودان و گیدورا قرار می‌گیرد که تهدیدی بالقوه برای گودزیلا و همچنین امنیت سیاره زمین محسوب می‌شوند و…

بازیگرانی، چون میلی بابی براون، ورا فارمیگا، کایل چندلر، چارلز دنس، سالی هاوکینز و جانگ زئی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «گودزیلا در برابر کونگ» که توسط آدام وینگارد کارگردانی شده، دوشنبه ۲۴ شهریور ماه پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان الکساندر اسکارشگرد، میلی بابی براون، ربکا هال، برایان تایری هنری، شون اوگوری و ایزا گونزالس را نام برد.

داستان این فیلم حول محور جدال ۲ تا از قوی‌ترین و ترسناک‌ترین موجودات کره زمین، «کنگ» و «گودزیلا» می‌گردد که برای تصاحب عنوان پادشاهی حیوانات، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در این میان، سرنوشت انسان ها، زنده ماندن و یا نابودی شان نیز به نتیجه این مبارزه گره خورده است...

فیلم «گودزیلا و کنگ: امپراتوری جدید» که توسط آدام وینگارد کارگردانی شده، سه شنبه ۲۵ شهریور ماه روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گودزیلا و کونگِ قدرتمند با تهدید بزرگی پنهان در اعماق سیاره رو‌به‌رو هستند که موجودیت آن‌ها و بقای نژاد بشر را تهدید می‌کند و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان ربکا هال، برایان تایری هنری، دن استیونز، کایلی هاتل، الکس فرنس و راشل هاوس را نام برد.

همچنین مجموعه فیلم «پدرخوانده» که توسط فرانسیس فورد کاپولا کارگردانی شد. از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

پدرخوانده داستان خانواده کورلئونه را دنبال می‌کند که سردسته‌ی آن ویتو کورلئونه پله‌های جرائم سازمان‌یافته را طی می‌کند و بعد مایکل کورلئونه، فرزند او، راه پدرش را ادامه می‌دهد و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان آل پاچینو، دایان کیتون، آلکس روکو، جیمز کان و مارلون براندو را نام برد.

گفتنی است بازپخش فیلم‌های دنباله دار شبکه نمایش، روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۳ خواهد بود.