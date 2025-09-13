باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -نشست خبری امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه خیریه محک و جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران (iAAA)، همزمان با رونمایی از چالش محک در حوزه تشخیص زودهنگام سرطان کودکان برگزار شد.

آریاسب احمدیان، مدیرعامل محک، در این مراسم با اشاره به ۲۵ سال فعالیت این مؤسسه گفت: محک بر اساس رویکرد‌های استراتژیک اداره می‌شود و در پنجمین برنامه راهبردی خود، به دنبال تحقق تحول دیجیتال است. ما معتقدیم هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در بهبود تشخیص و درمان سرطان ایفا کند. محک به دنبال این است که با به اشتراک‌گذاری داده‌های خود، امکان استفاده پزشکان سراسر کشور از ظرفیت فناوری هوش مصنوعی فراهم شود.

در ادامه، شکرچی، نماینده کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با بیان اینکه این سازمان حامی معنوی جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران است، توضیح داد: یونسکو در سال ۲۰۲۱ توصیه‌نامه اخلاق هوش مصنوعی را تصویب کرده است؛ چارچوبی که بر اصولی، چون حقوق بشر، عدالت، شمول‌گرایی، شفافیت و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان مبتلا به سرطان تأکید دارد. این مسابقه نمونه‌ای عملی از تحقق این اصول است، چراکه یک سازمان مردم‌نهاد مسئله‌ای را مطرح کرده، مشارکت‌کنندگان آموزش می‌بینند، یک بخش خصوصی زیرساخت را فراهم می‌کند و در نهایت عموم مردم از نتایج بهره‌مند می‌شوند. برندگان این چالش، علاوه بر جایزه نقدی، جایزه اخلاق هوش مصنوعی یونسکو را نیز دریافت خواهند کرد.»

جلیل عسکری، دبیر جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران، نیز در این نشست درباره تفاوت‌های دور سوم iAAA گفت: شرکت‌کنندگان ابتدا در یک دوره آموزشی جامع هوش مصنوعی حضور می‌یابند و سپس در قالب تیم‌های تخصصی روی مسائل واقعی صنعت کار می‌کنند. دور سوم این جایزه با تغییرات مهمی همراه است: برگزاری رویداد‌های استانی در ۱۰ استان کشور با هدف توسعه مشارکت ملی، ایجاد بخش بین‌الملل با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان‌های جهانی همچون یونسکو، و تعریف پنج مسئله واقعی در حوزه‌های بانکداری، سلامت و سایر صنایع.

او افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جایزه، واقعی بودن مسائل است. این یعنی تلاش و زحمات شرکت‌کنندگان منجر به توسعه فناوری‌هایی می‌شود که امکان حل مشکلات عینی کشور را دارند. تمامی این مسائل زیر نظر کمیته علمی طراحی و تدقیق می‌شوند تا شاخص‌ها و الزامات آنها دقیقاً بر اساس جنس داده‌ها و حوزه کاربرد مشخص شوند. توسعه فناوری در این چارچوب، هدیه مشترک iAAA، محک و یونسکو به همه فرزندان این سرزمین است.»

محسنی‌فر، مدیر ارشد توسعه دیجیتال محک، نیز با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری در فعالیت‌های خیریه گفت: هوش مصنوعی می‌تواند سرعت و شفافیت فعالیت‌های محک را افزایش دهد. در همین راستا اپلیکیشن محک را در حال توسعه داریم تا گزارش‌های دقیق‌تر و شفاف‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.»

اشرافی، معاون تحقیقات محک، درباره چالش رونمایی‌شده گفت: یکی از مشکلات جدی، کمبود رادیولوژیست و متخصص تصویربرداری در کشور است. به همین دلیل نیاز به یک چشم دوم داریم و هوش مصنوعی می‌تواند این نقش را ایفا کند. تمرکز ما بر روی سی‌تی‌اسکن است که سریع، کم‌هزینه و اولویت‌دار است. هدف ما تشخیص زودهنگام سرطان کودکان و افزایش شانس درمان با هزینه و عوارض کمتر است. برای این چالش، داده‌های واقعی چندین ساله محک در اختیار جایزه قرار گرفته و توسط متخصصان لیبل‌گذاری شده است. این بستر آماده می‌تواند به توسعه مدل‌های هوش مصنوعی کمک کند.

در پایان این نشست، احمدیان با تأکید بر چابکی و یادگیری سازمانی محک گفت: از زمان آشنایی با جایزه سالانه تا ارجاع موضوع به مرکز تحقیقات تنها چند روز طول کشید. این نشان می‌دهد که محک آماده است از فناوری‌های نوین برای توزیع عادلانه خدمات استفاده کند.

این رویداد با امضای تفاهم‌نامه همکاری محک و جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رونمایی از چالش محک در iAAA به پایان رسید.