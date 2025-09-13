رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف مخفیگاه و دستگیری یک فرد فعال غیرمجاز در حوزه ارز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در توضیح این خبر، گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران این پلیس در راستای مبارزه با اخلالگران بازار ارز، مشخص شد فردی در دفتر کار خود در خیابان جمهوری، اقدام به فعالیت غیر مجاز ارزی می‌کند.

وی افزود: با دستور مرجع قضایی، تیمی از ماموران به محل اعزام و در یک عملیات حرفه‌ای، ۶ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی که به صورت گسترده در این دفتر به سرکردگی متهم اصلی اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز می‌کردند را دستگیر کردند.

سرهنگ افشاری تصریح کرد: در بازرسی از دفتر کار این فرد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۵۰ هزار و ۱۶۰ دلار آمریکا، چهار هزار و ۵۴۰ یورو، پنج هزار و ۹۹۵ لیر ترکیه، ۱۰ ریال عربستان و ۱۲ رینگت مالزی مجموعاً به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد، مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی کشف که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهمان به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس

برچسب ها: اخبار حوادث و انتظامی ، دستگیری ، ارز
خبرهای مرتبط
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسر سابق بازیگر سینما با پول کمک به حیوانات ماشین خرید
خرید ۲ میلیارد تومان لوازم التحریر شرط بخشش قاتل
پسر عاشق‌پیشه اشتباهی قاتل شد
زنگ خطر دوتابعیتی‌ها در دولت/ مدیرعامل شستا برکنار می‌شود؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
پلیس راه شایعات تصادفات ساختگی در جاده رودبار را تکذیب کرد
اجرای معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴
تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد
دست‌ودل‌بازی برای افراد خاص با واگذاری اراضی ملی به مبلغ ناچیز!
استخدام در مرزبانی فراجا
آخرین اخبار
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه
اصلاح رویه غیرقانونی در بیمه‌های خودرو با ورود سازمان بازرسی
سرویس مدرسه دانش آموزان استثنایی رایگان است
تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد
همسر سابق بازیگر سینما با پول کمک به حیوانات ماشین خرید
کشف ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری با همکاری مردم
اجرای معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴
پسر عاشق‌پیشه اشتباهی قاتل شد
پلیس راه شایعات تصادفات ساختگی در جاده رودبار را تکذیب کرد
آغاز حفاظت اضطراری و مرمت خانه تاریخی آیت‌الله طالقانی
رفع ۳۶۱ نقطه حادثه‌خیز پایتخت
دست‌ودل‌بازی برای افراد خاص با واگذاری اراضی ملی به مبلغ ناچیز!
تمهیدات ویژه پلیس برای بازگشایی مدارس
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
خرید ۲ میلیارد تومان لوازم التحریر شرط بخشش قاتل
زنگ خطر دوتابعیتی‌ها در دولت/ مدیرعامل شستا برکنار می‌شود؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی