رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف مخفیگاه و دستگیری یک فرد فعال غیرمجاز در حوزه ارز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در توضیح این خبر، گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران این پلیس در راستای مبارزه با اخلالگران بازار ارز، مشخص شد فردی در دفتر کار خود در خیابان جمهوری، اقدام به فعالیت غیر مجاز ارزی می‌کند.

وی افزود: با دستور مرجع قضایی، تیمی از ماموران به محل اعزام و در یک عملیات حرفه‌ای، ۶ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی که به صورت گسترده در این دفتر به سرکردگی متهم اصلی اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز می‌کردند را دستگیر کردند.

سرهنگ افشاری تصریح کرد: در بازرسی از دفتر کار این فرد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۵۰ هزار و ۱۶۰ دلار آمریکا، چهار هزار و ۵۴۰ یورو، پنج هزار و ۹۹۵ لیر ترکیه، ۱۰ ریال عربستان و ۱۲ رینگت مالزی مجموعاً به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد، مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی کشف که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهمان به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس