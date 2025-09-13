آغاز عملیات ایمن سازی محور روستایی قاهان – جعفرآباد قم

باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی مرادی کوشکی،رئیس اداره نگهداری راه‌های فرعی و روستایی اداره‌کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم گفت: عملیات ایمن سازی محور روستایی قاهان – جعفرآباد قم با اعتبار۲۵۰ میلیارد ریال از محل منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در دست اجرا قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت محور قاهان گفت: بخش قاهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و برخورداری از باغات میوه، نقش مهمی در تولید و صادرات محصولات باغی استان ایفا می‌کند. این محور به‌ویژه در ایام تعطیل به‌دلیل افزایش حجم تردد، از اهمیت ویژه‌ای در ایمنی عبور و مرور برخوردار است.

مرادی کوشکی افزود:به همین منظور اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم به‌طور مستمر اقدام به اجرای طرح‌های بهسازی شامل روکش آسفالت، لکه‌گیری و تعریض مسیر در این محور می‌کند.

وی درباره جزئیات پروژه جدید توضیح داد: در قالب این طرح بیش از ۲.۵ کیلومتر از مسیر با اجرای عملیات روکش آسفالت ۲لایه بهسازی خواهد شد. همچنین در پی بازدیدهای میدانی مشترک با پلیس راه، پنج نقطه مستعد حادثه شناسایی و در حال رفع از طریق عملیات تعریض و ترانشه‌برداری هستند.

رئیس اداره نگهداری راه‌های فرعی و روستایی استان قم در ادامه اظهار داشت: با توجه به موقعیت کوهستانی محور قاهان، برنامه‌ریزی شده‌است که عملیات اجرایی پروژه تا پایان شهریورماه سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به کارکرد این محور گفت: جاده قاهان معبر اصلی تردد اهالی ۱۱ روستا در این بخش است و نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی ساکنان منطقه دارد.

مرادی کوشکی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: از تمامی کاربران این محور درخواست می‌شود در زمان اجرای عملیات عمرانی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند تا ضمن تسریع روند پروژه، ایمنی تردد نیز تضمین شود.

منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم