تیم فوتبال سپاهان برای دیدار مقابل الحسین راهی اردن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان تیم فوتبال سپاهان برای دیدار مقابل الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راهی اردن شد.
سپاهانیها پس از دیدار مقابل گلگهر سیرجان راهی کرمان شدند و صبح امروز از طریق فرودگاه کرمان، راهی شهر امان پایتخت اردن شدند.
قرار است تیم سپاهان فردا یکشنبه یک جلسه تمرینی در شهر امان برگزار کند و پس از آن روز دوشنبه در استادیوم محل برگزاری مسابقه تمرین کند.
دیدار تیمهای فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ روز سهشنبه ۲۵ شهریور در ورزشگاه بینالمللی امان برگزار میشود.