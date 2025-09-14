کارشناس کشاورزی گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۳۲۰ هزارتن شکر وارد کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامحسین بهمنی کارشناس کشاورزی گفت: اکنون بازار شکر اشباع است که همین امر منجر به عرضه شکر کمتر از نرخ مصوب شده است. گفتنی است قیمت مصوب هرکیلو شکر فله برای مصرف کننده ۵۹ هزارتومان و شکر بسته بندی ۶۵ هزارتومان است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که با ورود چغندر تولید بهاره و عرضه به بازار، قیمت شکر نوسانی نداشته باشد.

بهمنی درباره آخرین وضعیت واردات شکر بیان کرد: براساس آمار در ۵ ماهه امسال ۳۲۰ هزارتن شکر وارد شده است.

کارشناس کشاورزی ادامه داد: امسال پیش بینی می شود که مجموع تولید شکر چغندر و نیشکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برسد که با احتساب سرانه مصرف کسری نیاز کشور باید وارد شود. براساس اعلام مسئولان وزارت جهاد و انجمن قند و شکر نیاز سالانه شکر کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن است، هرچند به اعتقاد بنده این رقم ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن است.

وی از مصرف روزانه ۶ تا ۷ هزارتن شکر در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال مصرف شکر کاهش می یابد و با توجه به عرضه شکر چغندر و نیشکری مشکلی در تامین نیاز بازار نخواهیم داشت.

