کارشناس کشاورزی گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۳۲۰ هزارتن شکر وارد کشور شده است.

اکنون بازار شکر اشباع است که همین امر منجر به عرضه شکر کمتر از نرخ مصوب شده است. گفتنی است قیمت مصوب هرکیلو شکر فله برای مصرف کننده ۵۹ هزارتومان و شکر بسته بندی ۶۵ هزارتومان است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که با ورود چغندر تولید بهاره و عرضه به بازار، قیمت شکر نوسانی نداشته باشد.

بهمنی درباره آخرین وضعیت واردات شکر بیان کرد: براساس آمار در ۵ ماهه امسال ۳۲۰ هزارتن شکر وارد شده است.

کارشناس کشاورزی ادامه داد: امسال پیش بینی می شود که مجموع تولید شکر چغندر و نیشکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برسد که با احتساب سرانه مصرف کسری نیاز کشور باید وارد شود. براساس اعلام مسئولان وزارت جهاد و انجمن قند و شکر نیاز سالانه شکر کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن است، هرچند به اعتقاد بنده این رقم ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن است.

وی از مصرف روزانه ۶ تا ۷ هزارتن شکر در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال مصرف شکر کاهش می یابد و با توجه به عرضه شکر چغندر و نیشکری مشکلی در تامین نیاز بازار نخواهیم داشت.