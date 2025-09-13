رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری زن مواد فروش با ۱۴۰ گرم شیشه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین باباپور، رئیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد فروشان در جنوب تهران رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار ماموران عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت که در ادامه با رصد شبانه روزی دامنه فعالیت متهم مشخص شد که نامبرده در یکی از محلات جنوب پایتخت اقدام به توزیع مواد مخدر شیشه می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: به دنبال این موضوع ماموران عملیات ویژه این پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی، موضوع را به مقام قضائی منعکس و دستور دستگیری وی را دریافت کنند.

باباپور افزود: در ادامه تیم‌های عملیاتی این پلیس ضمن هماهنگی قضائی پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس موفق شدند در اقدامی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل مقدار ۱۴۰ گرم شیشه کشف کنند و متهم را نیز به همراه مواد مکشوفه پس از انتقال به مقر پلیس در اختیار مقام قضائی قرار دهند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس مبارزه با مواد مخدر ، کشف مواد مخدر ، دستگیری مواد فروش ، اخبار حوادث و انتظامی
خبرهای مرتبط
فروش روانگردان «مجیک ماشروم» در اینستاگرام و کشف ماینر‌های غیرمجاز در تهران
انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ از سوی ایران
انهدام باند قاچاق موادمخدر در شهرری/ کشف ۳۸ کیلوگرم گل و تریاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل سارق در میدان محمدیه
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه