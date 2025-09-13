رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری زن مواد فروش با ۱۴۰ گرم شیشه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین باباپور، رئیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد فروشان در جنوب تهران رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار ماموران عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت که در ادامه با رصد شبانه روزی دامنه فعالیت متهم مشخص شد که نامبرده در یکی از محلات جنوب پایتخت اقدام به توزیع مواد مخدر شیشه می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: به دنبال این موضوع ماموران عملیات ویژه این پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی، موضوع را به مقام قضائی منعکس و دستور دستگیری وی را دریافت کنند.

باباپور افزود: در ادامه تیم‌های عملیاتی این پلیس ضمن هماهنگی قضائی پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس موفق شدند در اقدامی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل مقدار ۱۴۰ گرم شیشه کشف کنند و متهم را نیز به همراه مواد مکشوفه پس از انتقال به مقر پلیس در اختیار مقام قضائی قرار دهند.

