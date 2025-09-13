رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۴۱۰۰ مأموریت اورژانسی در هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران تصریح کرد: در هفته گذشته (۱۵ شهریور الی ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۱۰۰ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۰۹۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۳۷۵ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

او افزود: در این مدت ۵۷۲۲۸ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۹۹۹ تماس مزاحم (معادل ۳.۵ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

توکلی گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۶۷۹ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۴ درصد از کل ماموریت ها) و ۱۹۴۲۱ (۸۰.۶ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

او ادامه داد: اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۵ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

منبع: اورژانس استان تهران