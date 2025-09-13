«روز قم» در تقویم رسمی کشور ثبت شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مشرف، معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت، امروز در نشست خبری ویژه برنامه های سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت معصومه سلام الله علیها به قم در ایام معصومیه گفت: آیین خطبه‌خوانی خادمان با حضور تولیت حرم مطهر و مسئولان استانی روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۷ صبح در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

او افزود:همچنین روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور، کاروان نمادین شادی از چهارراه معصومیه تا حرم مطهر حرکت خواهد کرد و به مدت ۱۴ شب، مراسم جشن از سالروز ورد بانوی کرامت تا شب ولادت امام حسن عسکری(ع)در شبستان‌های حرم مطهر برپا خواهد شد.

برپایی تلاوت فاطمی، جشن کودکان و برنامه‌های چندزبانه

مشرف از برگزاری «کرسی تلاوت فاطمی» با حضور قاریان و حافظان قرآن در روز سه‌شنبه ساعت ۱۶ خبر داد و گفت: جشن ویژه کودکان و نوجوانان نیز روز پنجشنبه ۲۷ شهریور در شبستان حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.

او افزود:مراسم‌هایی برای زائران عرب‌زبان، آذری‌زبان و اردوزبان نیز تدارک دیده شده‌است.

اعزام کاروان‌های «سفیران کریمه» و تحول رسانه‌ای آستان مقدس

معاون فرهنگی حرم مطهر از اعزام کاروان‌های «سفیران کریمه» به استان‌ها و مدارس خبر داد و گفت: هدف این برنامه آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت حضرت معصومه (س) است.

او همچنین از آغاز فاز نخست تحول رسانه‌ای آستان مقدس خبر داد و گفت:نصب ۸ هزار متر فیبر نوری، راه‌اندازی استودیو و اتاق رژی، ارتقای دوربین‌های رباتیک و پخش زنده مراسم‌ها با همکاری صدا و سیما در دستور کار قرار گرفته‌است.

برپایی موکب مهربانی و نمایشگاه هنری و حمایت از دانش آموزان کم برخوردار

حجت‌الاسلام مشرف گفت:برپایی نمایشگاه عکس و خط، موکب مهربانی با حضور دختران نوجوان، مسابقات کتاب‌خوانی و برنامه‌های حمایتی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار از دیگر بخش‌های این مناسبت اعلام شد.

ثبت رسمی «روز قم»در تقویم

او گفت:ویژه‌برنامه‌های ایام رحلت حضرت از روز پنجشنبه ۱۰ مهر با آیین روضه‌خوانی بانوان آغاز می‌شود و روز جمعه ۱۱ مهر، دسته عزاداری خادمان از بیت‌النور به سمت حرم حرکت خواهد کرد. سخنرانی‌ها و عزاداری‌های متعدد با حضور مداحان اهل‌بیت (ع) در صحن‌های مختلف حرم برگزار خواهد شد.

مشرف همچنین از ثبت رسمی روز ۲۳ ربیع‌الاول به نام قم در تقویم جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: شعار «قم، جهان‌شهر تمدنی اهل‌بیت (ع)» برای این روز انتخاب شده‌است تا این مناسبت ملی در سراسر کشور گرامی داشته شود.

برپایی موکب در اطراف حرم مطهر

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی، مدیر حرم مطهر تأکید کرد:با توجه به شرایط امروز جهان اسلام، ضروری است شخصیت بی‌نظیر حضرت معصومه (س) به‌عنوان بانویی مجاهد، ظلم‌ستیز و محور وحدت امت اسلامی بیش از گذشته معرفی شود.

او از استقرار مواکب مردمی از استان‌های مختلف و کشور عراق در اطراف حرم خبر داد و گفت: هجرت تاریخی حضرت معصومه (س) به قم، تحولات بزرگی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی و سیاسی رقم زد.