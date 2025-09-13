مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از کسب ۱۷ رتبه دو رقمی و یک رتبه تک رقمی کنکور در گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ نرگس دستیار، مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از ثبت نام بیش از ۹۹ درصد دانش آموزان در سطح ابتدایی خبر داد و گفت : ثبت نام ها در سطوح مختلف در مدارس استان ادامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه طرح حامی از دانش آموزانی مشکلات یادگیری مواجه هستند این طرح که از سال گذشته در دوره ابتدایی در استان اجرایی شده است،گفت: طرح های آموزشی در سال تحصیلی جاری نیز در استان ادامه خواهد داشت.‌



وی افزود: در استان ۱۷ دانش آموز رتبه دو رقمی و یک رتبه تک رقمی در کنکور امسال کسب کرده اند.

وی از جذب ۳۴۴ نفر در آموزش و پرورش خبر داد و افزود : ۵۲۰ از دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش می پیونند.

دستیار به کمبود نیرو در آموزش و پرورش گیلان اشاره خاطر نشان کرد:۱۳۶۲ نفر نیرو در آموزش و پرورش در۳۲ هزار ساعت کمبود نیرو در سال تحصیلی جدید روبه رو خواهیم بود ، تا مهر امسال۸۹۰ بازنشسته خواهند شد.‌

وی از برگزاری برنامه های متنوع در آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت : طرح کاشت نهال از اهم برنامه های این ایام شمرده می شود.‌