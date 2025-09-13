مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از کسب ۱۷ رتبه دو رقمی و یک رتبه تک رقمی کنکور در گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ نرگس دستیار، مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از ثبت نام بیش از ۹۹ درصد دانش آموزان در سطح ابتدایی خبر داد و گفت : ثبت نام ها در سطوح مختلف در مدارس استان ادامه دارد. 

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه طرح حامی از دانش آموزانی  مشکلات یادگیری مواجه هستند این طرح که از سال گذشته  در دوره ابتدایی در استان اجرایی شده است،گفت: طرح های آموزشی در سال تحصیلی جاری نیز در استان ادامه خواهد داشت.‌


وی افزود: در استان ۱۷ دانش آموز رتبه دو رقمی و یک رتبه تک رقمی  در کنکور  امسال کسب کرده اند. 

وی از جذب ۳۴۴ نفر در آموزش و پرورش خبر داد و افزود : ۵۲۰  از دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش می پیونند. 

دستیار  به کمبود نیرو در آموزش و پرورش گیلان اشاره خاطر نشان کرد:۱۳۶۲ نفر نیرو در آموزش و پرورش  در۳۲ هزار ساعت کمبود نیرو در سال تحصیلی جدید روبه رو خواهیم بود ،  تا مهر امسال۸۹۰ بازنشسته  خواهند شد.‌

وی از برگزاری  برنامه های متنوع در آغاز سال تحصیلی جدید  اشاره کرد و گفت : طرح کاشت نهال از اهم برنامه های این ایام شمرده می شود.‌

 

