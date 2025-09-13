با ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌های نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط در این شرکت به‌دقت ارزیابی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ارائه صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و شناسایی هزینه‌های نامتعارف سفر و مأموریت و حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین، دیوان محاسباتی کشور در چارچوب ماده ۴۲ قانون این نهاد نظارتی، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینه‌ای، قرارداد‌های مشاوره‌ای و خدمات کارشناسی را در دستور کار حسابرسان خود قرار داد.

در این بررسی، انطباق هزینه‌ها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی می‌شود.

دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینه‌کرد منابع شرکت‌های دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.

منبع: دیوان محاسبات کشور

برچسب ها: دیوان محاسبات کشور ، شرکت گل گهر
خبرهای مرتبط
ارجاع پرونده تخلفات ایمیدرو به دادسرای دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
تسهیل‌گری دیوان محاسبات در تأمین مالی خرید واگن‌های مترو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۲ شهریور
برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی
مسئولانی که وظیفه نظارت و توزیع نهاده‌های دامی را به درستی انجام نمی‌دهند، مجرم هستند
تطبیق توافق جدید با آژانس با قانون مجلس در حضور وزیر امور خارجه
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
برنامه‌های دولت برای «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص بررسی شد
لاریجانی خواستار اقدام قاطع و عملی دولت‌های اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی شد
ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌ها در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
آخرین اخبار
ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌ها در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
تطبیق توافق جدید با آژانس با قانون مجلس در حضور وزیر امور خارجه
لاریجانی خواستار اقدام قاطع و عملی دولت‌های اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی شد
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
برنامه‌های دولت برای «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص بررسی شد
برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی
مسئولانی که وظیفه نظارت و توزیع نهاده‌های دامی را به درستی انجام نمی‌دهند، مجرم هستند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۲ شهریور
مواضع ایران و روسیه در مسائل بین‌الملل بسیار به هم نزدیک است/ اثرات روانی مکانیزم ماشه از تاثیر واقعی آن بیشتر است
آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا
«بی‌طرفی» در قبال نسل‌کشی پذیرفته نیست
انتصابات مدیران بر اساس شاخص‌های تخصصی، تجربه و مردمداری انجام شده است