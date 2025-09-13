اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه درسی یکی از عناصر و اجزای بسیار مهم نظام آموزشی و اسناد تحولی است که در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزرات آموزش و پرورش طراحیهایی در راستای انجام تکالیف تحولی متناظر با برنامه درسی انجام شده است.
وی اظهار کرد: سال تحصیلی پیشرو، سالی ویژه است چراکه بخشی از اقداماتی که در طی یک تا دو سال گذشته در زمینه طراحی انجام شده، امسال وارد مرحله اول اجرا در مدارس خواهد شد.
جزئیات اجرای آزمایشی برنامه درسی مدرسهای
لطیفی با اشاره به جزئیات اجرای آزمایشی برنامه درسی مدرسهای، گفت: آنچه امسال پیشبینیشده و امیدواریم که اجرای آزمایشی محدود آن در دو استان در هر استان دو منطقه به نحو مطلوبی انجام گیرد، برنامه درسی مدرسهای و در پایه اول ابتدایی است.
وی افزود: تغییر بستههای یادگیری یا همان کتابهای درسی پایه اول ابتدایی در هشت مدرسه از مناطق ۲ و ۱۶ شهر تهران و شهر ری یک و شهر قدس شهرستانهای استان تهران بهصورت آزمایشی از مهر پیشرو اجرا خواهد شد.
عضو شورای عالی آموزشوپرورش با اشاره به تحول در برنامه درسی، تصریح کرد: تحول در برنامه درسی از برنامه درسی ابتدایی شروع میشود و امیدواریم در سالهای آینده در دورههای دیگر ادامه پیدا کند.
ضرورت تحول در برنامه درسی
وی با اشاره به ضرورت تحول در برنامه درسی، اظهار کرد: اگر به دنبال تحول در زمینه برنامه درسی هستیم، باید یک برنامه درسی مدرسهای یکپارچه برای مدرسه داشته باشیم و فعالیتهای مدرسه در یک چارچوب یکپارچه دیده شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی افزود: تحولی که در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزرات آموزشوپرورش به دنبال آن هستیم، از اجرای آزمایشی برای پایه اول آغاز خواهد شد در واقع به این معناست که دست معلم و عوامل مدرسه را از مواد و منابع آموزشی مفید غنی کرده و امکان انعطاف و تعامل را برای آنها فراهم کنیم.
لطیفی گفت: استقرار یک نظام پشتیبانی از اجرا، ضلع دیگر تحول در برنامه درسی است که از مهر امسال در اجرای آزمایشی دیده خواهد شد.
عضو شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش تصریح کرد: در ارتباط با پایه اول و اجرای آزمایشی، همه عناوین درسی آن در واقع جدید شده و کار با کیفیتی ارائه شده است.
اجرای سراسری کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی
لطیفی با اشاره به کتابهای نونگاشت، گفت: اجرای آزمایشی سه عنوان درسی کتاب کار و فناوری پایههای ششم، هفتم و هشتم، مطابق برنامه ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، کتاب کار و فناوری پایه ششم در سال تحصیلی پیشرو بهصورت سراسری اجرا خواهد شد و این برای اولین سالی است که بعد از دو سال اجرای آزمایشی محدود، اجرای سراسری انجام خواهد شد.
آغاز اجرای آزمایشی کتاب «از من تا خدا» در دوره اول متوسطه
وی به کتاب «از من تا خدا»، اشاره کرد و گفت: کتاب دیگری که برای اجرای آزمایشی داریم، کتاب از من تا خدا برای عنوان درسی دینی دوره اول متوسطه است که امسال برای پایه هفتم، هشتم و نهم این کتاب بهصورت موازی با کتاب پیامهای آسمان اجرا میشود؛ یعنی بعضی از استانها اجرای آزمایشی کتاب نونگاشت و بعضی دیگر کتاب قبلی را ادامه خواهند داد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزرات آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح آموزشی خط تحریری برای دانشآموزان پایههای چهارم، پنجم و ششم گفت: این طرح بازخورد بسیار مثبتی در دوره اجرای آزمایشی داشت و با هدف رشد دست خط ایرانیها طراحی شده است.
اصلاح تعداد قابلتوجهی از کتابهای رشتههای فنی و حرفهای
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی افزود: مطلب مهم دیگر، اصلاح تعداد قابلتوجهی از کتابهای رشتههای فنی و حرفهای پایه دهم همچنین تولید چندین عنوان کتاب نونگاشت برای این دوره باتوجهبه ارزشیابی صورتگرفته از تحولات بازار کار است.
لطیفی تأکید کرد که در ارتباط با تغییرات صورتگرفته، متعهد شدهایم که هیچ کتابی را بدون اجرای آزمایشی برای اجرای سراسری ارسال نکنیم.
وی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برای کتابهای نونگاشت، گفت: اکنون، بیش از سه هفته است که بهصورت متمرکز همه عوامل مدارسی که مجری برنامه درسی مدرسهای برای پایه اول ابتدایی هستند، در طول هفته بین دو تا چهار روز در دوره آموزشی شرکت میکنند.
بسته تربیت و یادگیری ویژه جنگ ۱۲ روزه
عضو شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش با اشاره به بسته تربیت و یادگیری ویژه جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: یک بسته ویژه با استناد به ظرفیت زیر نظام برنامه درسی ملی همچنین در نقشه راه سند تحول بنیادین دوین شده است که محتوای متنی، تعدادی رمزینه که محتوای چند رسانهای و فیلمهای مستند دارد همچنین فعالیتهایی پیشبینیشده که دانش آموزان و معلمین در مدارس بتوانند در این ارتباط اجرا کنند و در تلاش هستیم این بسته ویژه در اولین زمان ممکن به مدارس ارسال شود.
