در پی هنجارشکنی‌ و خلاف شرع در مراسمی در «باغ جنت» شیراز، مسئولان و روحانیون استان فارس نسبت به این موضوع واکنش دادند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، مؤمن و فرهنگ‌دوست شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم‌السلام

در پی انتشار تصاویر و اخبار مربوط به مراسمی خارج از عرف اسلامی و فرهنگی در مجموعه باغ جنت شیراز، جامعه روحانیت این شهر وظیفه خود می‌داند که ضمن ابراز تأسف عمیق، نگرانی خود را از تکرار چنین رخداد‌هایی اعلام نماید.

شیراز، شهر ایمان، ادب و عرفان، سزاوار برنامه‌هایی است که در شأن هویت دینی، فرهنگی و تاریخی آن باشد. شادی و نشاط اجتماعی، حقی مشروع و مورد تأیید شرع مقدس اسلام است، اما این شادی باید در چارچوب ارزش‌های الهی، اخلاقی و فرهنگی جامعه اسلامی رقم بخورد.

ما ضمن تأکید بر لزوم برخورد قانونی و قاطع با عوامل این مراسم، از مسئولان محترم شهری و قضایی انتظار داریم با نظارت دقیق‌تر، مانع از تکرار چنین برنامه‌هایی شوند که احساسات پاک مردم متدین را جریحه‌دار می‌سازد.

جامعه روحانیت شیراز آمادگی خود را برای همکاری در جهت تبیین راهکار‌های فرهنگی، تربیتی و هنری اعلام می‌دارد تا نشاط اجتماعی در مسیر صحیح و متعالی خود تحقق یابد.

تهاجم فرهنگی؛ ابزار دشمن برای انحراف جوانان مؤمن از پایبندی به ایمان

تولیت آستان احمدی و محمدی (ع) با صدور بیانیه‌ای، رفتار‌های هنجارشکنانه و خلاف شئونات اسلامی در مراسم افتتاحیه شهربازی باغ جنت شیراز را محکوم و از مسئولین خواستار رسیدگی عاجل به عوامل و برخورد بازدارنده با این حرمت‌شکنی شد.

در پی بروز رفتار‌های هنجارشکنانه و خلاف شئونات اسلامی و سومین حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام، در مراسم افتتاحیه‌ی شهربازی باغ جنت شیراز، ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن چنین حوادث تلخ ضدفرهنگی، از مسئولین مربوطه، رسیدگی عاجل به قصور و تقصیرات عوامل برگزاری آن و برخورد بازدارنده با این حرمت‌شکنی را خواستار شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

مسئولان محترم قضایی، اجرایی و به‌ویژه فرهنگی استان فارس

یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی این بوده است که سعی کنند جوان‌های مؤمن را از پایبندی‌های متعصبانه به ایمان، که همان چیز‌هایی ست که یک تمدن را نگه می‌دارد منصرف کنند، همان کاری را که در اندلس، در قرن‌های گذشته کردند.

یعنی جوان‌ها را در عالم به فساد و شهوترانی و مِی گساری و این چیز‌ها مشغول کردند، این کار حالا هم دارد انجام می‌گیرد، صدای فرو ریختن ایمان و اعتقاد ناشی از تهاجم پنهانی و زیرزیرکی دشمن - اگر شما ملت و عناصر فرهنگی بیدار نباشید - خدای نخواسته آن وقتی درمی آید که دیگر قابل علاج نیست.

این سخن حکیمانه یکی از فرمایشات مکرر امام المسلمین حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (دام عزه) در طی سالیان گذشته پیرامون موضوع تهاجم فرهنگی است.

هم اکنون باید پرسید، آقایانی که برگزاری مراسم افتتاحیه‌ی شهربازی در باغ جنت شیراز را برنامه‌ریزی کرده‌اند آیا این فرمایشات معظم لَه را شنیده‌اند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال منفی است؛ که اگر گوشی برای شنیدن این تذکرات دلسوزانه‌ی رهبر معظم انقلاب (دام ظله) بود، حالا و در گام دوم انقلاب، کهن شهر شیراز، شهری که سومین حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام در ایران اسلامی است و امامزادگان واجب‌التعظیم از سلاله نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را در خود جای داده و سرداران و شهدای بزرگی را تقدیم اسلام کرده و همچنان نیز تقدیم می‌کند، نباید شاهد چنین هنجارشکنی‌هایی باشد.

اینجانب ضمن محکوم کردن چنین حوادث تلخ ضدفرهنگی، از مسئولین مربوطه تقاضای رسیدگی عاجل به قصور و تقصیرات عوامل برگزاری آن و برخورد بازدارنده با این حرمت‌شکنی را دارم.

برخورد فوری با هنجارشکنی در باغ جنت شیراز مطالبه مردم متدین است

در پی گزارش‌هایی مبنی بر وقوع “هنجارشکنی‌ها و خلاف شرع در مراسمی که در «باغ جنت» شیراز برگزار شده است، آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، خواستار ورود فوری و برخورد با عاملان این وقایع شد.

برادر گرامی جناب آقای میرحاجی

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس

سلام علیکم

بر اساس اطلاعات واصله متاسفانه طی مراسمی که طی چند شب در باغ جنت شیراز برگزار شده، هنجارشکنی‌ها و خلاف شرع‌هایی صورت گرفته که احساسات پاک مردم متدین شیراز را جریحه دار کرده است.

خواسته موکد مردم متدین شیراز به خصوص جوانان غیور و انقلابی آن است که در این مسئله ورود فوری کرده ضمن برخورد با عامل یا عاملان مقصر، مانع از تکرار اینگونه مسائل در شهر مقدس شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران اسلامی شوید.

برخورد قاطع با هتک حرمت ارزش‌های فرهنگی در باغ جنت

شورای اسلامی شهر مقدس شیراز با ابراز تأسف از رخداد‌های مغایر با ارزش‌های فرهنگی و دینی در مراسم باغ جنت، بر پاسداشت حرمت عمومی و صیانت از شأن سومین حرم اهل بیت (ع) تأکید کرد و از نهاد‌های مسئول خواست با عوامل متخلف برخورد قاطع و عبرت‌آموز داشته باشند.

شورای اسلامی شهر شیراز ضمن حق دانستن شادی برای مردم، تحقق آن را مشروط به رعایت قانون و هویت اصیل این شهر ایمان و فرهنگ دانست.

متن بیانیه شورای اسلامی شهر مقدس شیراز بدین شرح است.

اتفاق رخ‌داده در مراسم باغ جنت شیراز، صحنه‌هایی خارج از ارزش‌ها و چارچوب‌های قانونی و فرهنگی مردم شیراز را به نمایش گذاشت که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و موجب نگرانی جدی بزرگان، علما، خانواده‌ها و مردم شریف شهرمان شد.

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز ضمن ابراز تأسف و مخالفت با این رفتارها، از شهرداری و دستگاه‌های مسئول می‌خواهد با بهره‌بردار متخلف، عوامل و برگزارکنندگان این مراسم برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.

ما معتقدیم شادی و نشاط اجتماعی حق مردم است، اما این شادی باید در مسیر درست، قانونمند و با حفظ هویت فرهنگی جامعه رقم بخورد. هیچ‌کس حق ندارد به بهانه شادی، به ارزش‌ها و حرمت‌های عمومی بی‌توجهی کند.

شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام، شهر ایمان، فرهنگ و تمدن، سزاوار شادی‌های اصیل، سالم و در چارچوب است و شورای اسلامی شهر با جدیت پیگیر خواهد بود تا دیگر شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم، ان‌شاءالله.