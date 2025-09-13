دبیر انجمن قطعه سازان گفت: بخش زیادی از قطعات خودروسازان به دلیل آتش سوزی در بندر شهید رجایی از بین رفته است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محبی نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت ترخیص قطعات خودرو از بندر شهید رجایی و برآورد خسارت‌های ناشی از آتش سوزی این بندر اظهار داشت: بخشی از تاخیر در تحویل خودروهای خودروسازان به دلیل از بین رفتن قطعات در بندر شهید رجایی بوده است‌.

وی گفت: قرار بود بخشی از قطعات از طریق هوایی وارد شود که به دلیل جنگ ۱۲ روزه به تعویق افتاد

محبی نژاد توضیح داد:آسیب‌ها فقط شامل قطعات مستقیم نبود، بلکه مایحتاج قطعه‌سازان نیز در میان آن‌ها قرار داشت. اینطور نیست که اگر امروز حادثه‌ای رخ دهد فردا بتوان جایگزین تهیه کرد. بخشی از قطعه‌سازان توانستند از مسیر ترکیه جبران کنند اما این همزمان با جنگ ۱۲ روزه و لغو پروازها شد.

وی خسارت اصلی را چند هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این رقم دقیق به‌دلیل محرمانگی قابل اعلام نیست. با این حال، مهم‌تر از خسارت مستقیم، خسارت عدم‌النفع است. بیش از هزتر و ۲۰۰ قطعه‌ساز در رده‌های اول و دوم قطعات تحویل داده‌اند اما پول آن بازنگشته است و هیچ محاسبه یا جبرانی برای این خسارت انجام نشده است.

محبی‌نژاد تصریح کرد: دولت تنها برخی حمایت‌های محدود مانند تسریع در تخصیص ارز یا تسهیلات مالی را در نظر گرفته است، اما کمک بلاعوض یا جبران واقعی خسارت‌ها صورت نگرفته است. بیمه‌ها نیز تنها بخشی از خسارت را در حد تعهدات قراردادی پرداخت کرده‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: خودروسازی ، تولید خودرو
خبرهای مرتبط
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگون‌سازی قوانین با شرایط فعلی تولید
ترخیص قطعات لوازم یدکی از گمرک به کمک شرکت‌های خودروسازی آمد
اجرای هرچه سریع‌تر بسته حمایتی دولت برای واحد‌های تولیدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بهانه واسه گران فروشی

هم مرز باز بشه عمرا بتونید یک ماشین ساده بفروشین
۰
۰
پاسخ دادن
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
افزایش دمای هوا از پایان هفته
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
آخرین اخبار
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی