دبیر انجمن قطعه سازان گفت: بخش زیادی از قطعات خودروسازان به دلیل آتش سوزی در بندر شهید رجایی از بین رفته است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محبی نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت ترخیص قطعات خودرو از بندر شهید رجایی و برآورد خسارت‌های ناشی از آتش سوزی این بندر اظهار داشت: بخشی از تاخیر در تحویل خودروهای خودروسازان به دلیل از بین رفتن قطعات در بندر شهید رجایی بوده است‌.

وی گفت: قرار بود بخشی از قطعات از طریق هوایی وارد شود که به دلیل جنگ ۱۲ روزه به تعویق افتاد

محبی نژاد توضیح داد:آسیب‌ها فقط شامل قطعات مستقیم نبود، بلکه مایحتاج قطعه‌سازان نیز در میان آن‌ها قرار داشت. اینطور نیست که اگر امروز حادثه‌ای رخ دهد فردا بتوان جایگزین تهیه کرد. بخشی از قطعه‌سازان توانستند از مسیر ترکیه جبران کنند اما این همزمان با جنگ ۱۲ روزه و لغو پروازها شد.

وی خسارت اصلی را چند هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این رقم دقیق به‌دلیل محرمانگی قابل اعلام نیست. با این حال، مهم‌تر از خسارت مستقیم، خسارت عدم‌النفع است. بیش از هزتر و ۲۰۰ قطعه‌ساز در رده‌های اول و دوم قطعات تحویل داده‌اند اما پول آن بازنگشته است و هیچ محاسبه یا جبرانی برای این خسارت انجام نشده است.

محبی‌نژاد تصریح کرد: دولت تنها برخی حمایت‌های محدود مانند تسریع در تخصیص ارز یا تسهیلات مالی را در نظر گرفته است، اما کمک بلاعوض یا جبران واقعی خسارت‌ها صورت نگرفته است. بیمه‌ها نیز تنها بخشی از خسارت را در حد تعهدات قراردادی پرداخت کرده‌اند.