باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در مراسم برگزیدگان مراسم سمپادی اظهار کرد: موفقیت و سعادت تنها در درس خواندن خلاصه نمی‌شود، ارزش درس خواندن زمانی دوچندان می‌شود که همراه با ایمان و توکل به خدا باشد که این امر، مهم‌ترین و محوری‌ترین مسئولیت ما است.

وی تأکید کرد: هر انسانی اگر اراده کند و چشم‌اندازی برای خود تعریف کند، حتماً به هدفش خواهد رسید.

وزیر آموزش و پرورش افزود: مولفه‌های مهم موفقیت شامل همت بلند، تلاش مستمر، امکانات و پشتیبانی خانواده‌ها و آموزش است.

کاظمی ضمن قدردانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان، آنان را معادن بسیار ارزشمند و گرانبهایی توصیف کرد که استعداد‌های نهفته خود را به نظام تقدیم کرده‌اند.

وی همچنین از تلاش‌های سردار دهقان و مجموعه همکاران در حوزه عدالت آموزشی تقدیر کرد و گفت: گام‌های بزرگی در توسعه عدالت آموزشی برداشته شده و بنیاد مستضعفان نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

کاظمی افزود: اکنون هزار مدرسه در دست ساخت داریم که بخشی از برنامه‌های وسیع ما برای گسترش عدالت آموزشی است.

وی بیان کرد: استعداد مهم‌ترین مولفه برای قبولی نبوده بلکه برای موفقیت باید همت بلند داشت، همچنین امکانات و تجهیزات برای دانش آموزان فراهم شود تا این موفقیت به سر انجام برسد.

سالانه ۳۲ هزار دانش آموز وارد مدارس سمپاد می‌شوند

در ادامه معاون آموزش، مهارت و پژوهش بنیاد علوی در این مراسم اظهار کرد: اگر بخواهیم به دنبال سهمی از عدالت آموزشی باشیم باید ببینیم در بازه زمانی ۳ تا ۴ سال گذشته دانش آموزان در دهک‌های یک تا چهار چه سهمی در مدارس سمپاد داشتند، در این پروژه با مداخلات نه چندان گران، کار‌های بزرگی کردیم تا سهم دهک‌های محروم در قبولی دانشگاه افزایش یابد.

حجت السلام علی جعفری ادامه داد: تمام ظرفیت کرسی سمپاد (تمامی مقاطع) در کشور ۱۴۰ هزار نفر است که بخش زیادی از جمعیت دانشگاه‌ها از این دانش آموزان هستند، البته سالانه ۳۲ هزار دانش آموز وارد مدارس سمپاد می‌شوند که حدود ۸۰ درصد از قبولی کنکور و رشته‌های خوب دانشگاهی به دانش آموزان تعلق دارد.

به گفته وی باید به گونه‌ای عمل کرد تا ۴۰ درصد دهک یک تا چهار جامعه از سمپادی‌ها تشکیل شوند.

وی بیان کرد: امسال هنوز رقم قبول شدگان سمپادی در رتبه برتر کنکور مشخص نشده است، اما رقم قبولی سال گذشته ۲۱ درصد ورودی‌ها از دهک‌های یک تا چهار بوده است، این رقم به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۲) به لحاظ ورودی مدارس سمپادی ۱۴ درصد و سال قبل‌تر از آن (۱۴۰۱) ۷ درصد بود که رشد چشمگیری را در این خصوص شاهد هستیم.

آینده ایران متعلق به جوانان و دانش آموزان است

رییس بنیاد مستضعفان نیز در ادامه گفت: امروز طبقات مختلف جامعه برای کشورمان تلاش و کوشش می‌کند، اما مساله حایز اهمیت این است که آینده ایران به جوانان و دانش آموزان تعلق دارد.

حسین دهقان افزود: نظام اسلامی آینده خود را بر مبنای آینده سازان انقلاب اسلامی قرار داده است، همواره مردم بار این وطن را به دوش کشیدند و طبقات پایین و مستضعف بودند که این نظام را به پیش بردند، پس هر کاری برای این طبقات جامعه انجام دهیم وظیفه ماست، ما تمام تلاش خود را برای رفاه مردم طبقات پایین جامعه انجام می‌دهیم و در کنار دولت پای کار هستیم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای طبقات پایین جامعه، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است؛ خطاب به دانش آموزان برگزیده سمپادی سراسر کشور گفت: این شما هستید که باید استعداد‌های خود را شکوفا کنید، امروز شما نشان دادید از مناطق گوناگون کشور با امکاناتی که به شما داده شده می‌توان درخشید، البته در مسیر قله هرچه به بالاتر می‌رویم باید تلاش بیشتری کنیم، روزی امام خمینی (ره) فرمودند که آینده کشور دست دانش آموزان است، باید به روح امام و شهدا درود بفرستیم و امیدواریم دینی که شهدا بر گردن ما دارند؛ با ادامه راهشان ادا کنیم.

در این برنامه تفاهم همکاری بنیاد علوی با وزارت آموزش وپرورش در حمایت از دهک یک تا چهار جامعه برای حضور در مدارس سمپاد به امضا رسید.

منبع: ایرنا