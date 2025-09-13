انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، معاون نمایشگاه CITIE روز شنبه ۲۲ شهریور در مراسمی رسمی با حضور در پاویون ایران، لوح برترین غرفه را به محمدحسین صوفی مدیر پاویون گردشگری ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اهدا و از حضور پرشور ایران در این رویداد بینالمللی تقدیر و قدردانی کرد.
مدیر پاویون گردشگری ایران با ابراز خرسندی از انتخاب غرفه ایران به عنوان برترین غرفه نمایشگاه گوانجو چین، گفت: به واسطه تلاشهای ارزشمند همکاران در بخشهای مختلف کانون، پاویون ایران توانست با تأکید بر زیباشناسی، مضامین فرهنگی، تمدنی و تعامل مستقیم با بازدیدکنندگان جایگاه ویژهای کسب کند. خوشحالیم که حضور ما موجب افزایش بازدیدکنندگان از نمایشگاه شد و این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ایران بود.
صوفی افزود: در گفتوگو با مدیران نمایشگاه، مجموعهای از پیشنهادها از جمله جداسازی بخشهای اقتصادی و مذاکرات تجاری از برنامههای نمایشی و پرفورمنس که برای مشارکت آژانسهای تخصصی اهمیت دارد، برای دورههای آتی مطرح شد و مورد استقبال برگزارکنندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: پاویون ایران که با حضور ۸ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری، یک صنعتگر صنایعدستی، نمایش پوشاک سنتی و کارگاههای ایرانشناسی در این نمایشگاه شرکت کرده است، توانست جلوهای متفاوت از فرهنگ و تمدن ایرانی را در معرض دید عموم قرار دهد و به یکی از پربازدیدترین غرفههای نمایشگاه بدل شود.
صوفی تصریح کرد: این موفقیت، همزمان با استقبال رسانههای محلی و ملی چین از پاویون ایران، جایگاه کشورمان را در عرصه نمایشگاههای گردشگری بینالمللی پررنگتر کرد که گامی دیگر در مسیر توسعه روابط گردشگری میان ایران و چین به شمار میآید.
نمایشگاه بینالمللی گردشگری چین (CITIE) که امسال هفدهمین دوره آن برگزار میشود، طی سه روز از ۲۱ شهریور در شهر گوانجو میزبان بیش از ۴۰ کشور و منطقه گردشگری از سراسر جهان است.