انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین

پاویون ایران در نخستین حضور خود در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری CITIE گوانجو چین، به دلیل استفاده از المان‌های تاریخی، توجه به ویژگی‌های بومی و سنتی، طراحی زیباشناسانه و استقبال کم‌نظیر بازدیدکنندگان موفق به کسب عنوان غرفه برتر نمایشگاه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، معاون نمایشگاه CITIE روز شنبه ۲۲ شهریور در مراسمی رسمی با حضور در پاویون ایران، لوح برترین غرفه را به محمدحسین صوفی مدیر پاویون گردشگری ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اهدا و از حضور پرشور ایران در این رویداد بین‌المللی تقدیر و قدردانی کرد.

مدیر پاویون گردشگری ایران با ابراز خرسندی از انتخاب غرفه ایران به عنوان برترین غرفه نمایشگاه گوانجو چین، گفت: به واسطه تلاش‌های ارزشمند همکاران در بخش‌های مختلف کانون، پاویون ایران توانست با تأکید بر زیباشناسی، مضامین فرهنگی، تمدنی و تعامل مستقیم با بازدیدکنندگان جایگاه ویژه‌ای کسب کند. خوشحالیم که حضور ما موجب افزایش بازدیدکنندگان از نمایشگاه شد و این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ایران بود.

صوفی افزود: در گفت‌و‌گو با مدیران نمایشگاه، مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها از جمله جداسازی بخش‌های اقتصادی و مذاکرات تجاری از برنامه‌های نمایشی و پرفورمنس که برای مشارکت آژانس‌های تخصصی اهمیت دارد، برای دوره‌های آتی مطرح شد و مورد استقبال برگزارکنندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پاویون ایران که با حضور ۸ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری، یک صنعتگر صنایع‌دستی، نمایش پوشاک سنتی و کارگاه‌های ایران‌شناسی در این نمایشگاه شرکت کرده است، توانست جلوه‌ای متفاوت از فرهنگ و تمدن ایرانی را در معرض دید عموم قرار دهد و به یکی از پربازدیدترین غرفه‌های نمایشگاه بدل شود.

صوفی تصریح کرد: این موفقیت، همزمان با استقبال رسانه‌های محلی و ملی چین از پاویون ایران، جایگاه کشورمان را در عرصه نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی پررنگ‌تر کرد که گامی دیگر در مسیر توسعه روابط گردشگری میان ایران و چین به شمار می‌آید.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری چین (CITIE) که امسال هفدهمین دوره آن برگزار می‌شود، طی سه روز از ۲۱ شهریور در شهر گوانجو میزبان بیش از ۴۰ کشور و منطقه گردشگری از سراسر جهان است.

