وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را به منظور ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اساسنامه مدرسه مجازی با امضای علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ شد.

گفتنی است؛ به استناد بند‌های ۴و ۷ راهبرد کلان هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکار‌های ۳-۵و ۲-۱۷ و ۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت با بهره مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسیده است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
والا ما ک نفهمیدیم خیلی پیچیده و قلمبه سلمبه میگن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
به عنوان اولیا دانش آموزفقط مدرسه حضوری وکلاس معلم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ما که نفهمیدیم چی گفتید.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ستیا
۲۱:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تو را بخدا مدارس رو مجازی نکنین... بچه ها درس که نمیخونن هیچ ، یه گوشی هم ۲۴ ساعته دستشونه
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاسین
۲۱:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
یعنی مجازی باید باشه دانش آموز و معلمان از فناوری استفاده . آخه بچه ابتدایی کی با گوشی ومجازی درس یاد می گیرند ؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
این یعنی چی
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
امسال وقفه تحصیلی اعلام کنید چرا ملت اذیت کردندمجازی غیرمجازی بدون برق آنتن واینترنت
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
یعنی مدارس مجازی شدن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
متن کاملش کو؟!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چرا در تمام دنیا آموزش و ..سلامت مردم رایگان است ولی در الان در سال۱۴۰۴ مدارس غیر دولتی و بی عدالتی از ۲۰ تا ۳۵ ملیون واسه ثبت نام و مدارس دولتی از ۵تا ۸ملیون شهریه و ثبت نام است
۱
۲
پاسخ دادن
