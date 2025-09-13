رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران از شناسایی یک انبار کالای قاچاق در شهرستان شهریار و کشف ۱۲ هزار و ۹۵۰ لیتر فرآورده نفتی و ۳۵۰ دستگاه واترپمپ خودرو به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داریوش صادقیفرد گفت: بر اساس اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای فنی مشخص شد گروهی از افراد کالاهای قاچاق را از استانهای غربی کشور با استفاده از خودروهای شوتی به شهریار منتقل و در یک انبار دپو میکردند.
وی افزود: پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام و ضمن بازرسی از انبار، دو نفر را در این رابطه دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران ادامه داد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند و پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.