معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از وقوع یک فقره قتل در جریان سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری اظهار کرد: بامداد ۱۹ خرداد امسال گزارشی از مجروحیت منجر به فوت مردی ۳۸ ساله به بازپرس ویژه قتل ارجاع شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول که در سرقت کیف‌قاپی نقش داشته، در میدان محمدیه با دو سرنشین یک موتورسیکلت دیگر درگیر و بر اثر اصابت چاقو به گردن جان خود را از دست داده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ادامه یافت تا اینکه ۲۳ تیرماه عامل این درگیری شناسایی و دستگیر شد.

نثاری گفت: متهم در بازجویی‌ها مدعی شد که به همراه دوستش قصد کمک به یک شهروند در حال سرقت را داشته که در جریان درگیری با زورگیران، ضربه‌ای به یکی از آنها وارد کرده است، اما از کشته شدن وی اطلاع نداشته است.

به گفته وی، متهم پس از اعتراف صریح به ارتکاب جرم، با دستور قضایی و قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد روانه زندان شد.

