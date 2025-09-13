معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق و خارج از شبکه رسمی توزیع به ارزش بیش از ۳.۲ میلیارد تومان در شمال شرق تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید سلام‌زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: بازرسان معاونت غذا و دارو به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی از یک واحد غیرمجاز بازرسی کردند و محموله‌ای شامل ۱۴۶ قلم داروی تولید داخل و ۶۴ قلم داروی خارجی قاچاق و کمیاب کشف شد.

وی تأکید کرد: دارو‌های خارج از شبکه رسمی از اعتبار و اصالت برخوردار نیستند و می‌توانند سلامت بیماران را به خطر بیندازند.

سلام‌زاده از مردم خواست دارو، مکمل و محصولات سلامت‌محور را تنها از داروخانه‌ها و مراکز معتبر خریداری کنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

منبع: سازمان غذا و دارو

