امروز در نشستی مسائل و دغدغه های مدارس استان گیلان بررسی و راهکارهای تجهیز و آمادگی هرچه بیشتر فضاهای آموزشی در سال تحصیلی جدید اعلام شد .‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در شورای آموزش و پرورش استان گفت : گیلان نخبگان و فرهیختگان ارزشمندی را پرورش و تحویل جامعه داده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه ۷ و نیم درصد سرانه آموزش و پرورش در گیلان است، گفت : گیلان در این بخش وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری دارد.

وی به جایگاه ارزشمند مدارس در جامعه اشاره کرد و افزود : گیلان ۳۰۰ مدرسه بلا استفاده دارد.‌

حق شناس به کاهش ثبت نامی های کلاس اول ابتدایی اشاره و تصریح کرد: هر ساله شاهد آمار ثبت نامی در این مقطع تحصیلی هستیم، امسال ۲۵ هزار و ۲۰۰ دانش آموز درسال اول ابتدایی ثبت نام انجام داده اند پیش بینی می شود سال آینده این آمار به ۱۹ هزار دانش آموز برسد.

استاندار گیلان به باز سازی و تجهیز مدارس اشاره و خاطر نشان کرد: رنگ آمیزی ، سقف و سرویس بهداشتی مدارس استان با همکاری انجمن اولیا، فرماندار ان و خیرین با تقسیم بندی فعالیت ها انجام شود این مدارس با محوریت اداره کل نوسازی مدارس استان تجهیز شوند‌‌.‌

وی به دانش آموزان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و خواستار فعالیت های فرهنگی و درآمدزایی در فضاهای آموزشی بلا استفاده استان شد و گفت: در آمد حاصل این مکان ها برای دانش آموزان باز مانده از تحصیل هزینه شود.‌



جبار کوچکی‌نژاد هم در این نشست با بیان اینکه ۵۰ درصد از مدارس در سطح استان غیر دولتی هستند، گفت : سهم آموزش و پرورش در بودجه استانی بسیار اندک است و گاهی بازسازی نیمکت مدارس میلیاردها تومان هزینه دارد.

نماینده رشت و‌ خمام در مجلس شورای اسلامی افزود: آموزش و‌ پرورش علی‌رغم اهمیت جایگاهی که دارد دارای منابع محدودی است که نیازمند نگاه ویژه است‌.‌

محمد رضا احمدی هم در این نشست گفت : رسیدگی به مدارس از جمله مواردی است که نیازمند همکاری و تعامل سازنده است.



نماینده رشت و‌ خمام در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تامین برخی منابع در داخل استان گفت: در سطوح‌ ملی نیز اهتمام ویژه‌ای در راستای تامین امکانات آموزشی وجود دارد.

وی همچنین بر لزوم حمایت از معلمین کم برخوردار در محلات محروم تاکید کرد و افزود: با حمایت از این معلمان انگیزه لازم در راستای فعالیت آموزشی مهیا می شود.

سعید رحمت‌زاده نماینده صومعه‌سرا در ادامه به جایگاه رفیع معلمی اشاره کرد و گفت: ناترازی موجود در حکمرانی امروز ناشی از عدم‌ توجه کافی به حوزه آموزشی است.



وی به‌کارگیری شیوه‌های نوین تامین مالی را در راستای تامین رفاهیات فرهنگیان ضروری دانست و گفت: نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف خیرین در راستای ارائه تسهیلات به جامعه آموزشی هستیم.