مصر به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو با مشارکت کشور‌های منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه الاخبار لبنان به نقل از یک مقام ناشناس در قاهره گزارش داد که مصر به دنبال جلب حمایت کشور‌های عربی است تا با یکدیگر ائتلافی نظامی مشابه ناتو ایجاد کنند. 

گفته می‌شود این پیشنهاد ابتدا ۹ سال پیش مطرح شد؛ اما پیشرفت چندانی داشت. 

اگرچه گزارش به صراحت این موضوع را بیان نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که حمله اخیر رژیم اسرائیل به جلسه مقامات حماس در قطر انگیزه جدیدی به این تصمیم بخشیده است. 

بر اساس این گزارش، مصر پیشنهاد داده که ۲۰ هزار نفر از نیرو‌های نظامی خود را در این ائتلاف بگنجاند و دیگر کشور‌های عربی نیز هر کدام به تناسب جمعیت و نیرو‌های مسلح خود، در ایجاد این ائتلاف همکاری کنند. 

این منبع ناشناس افزود: «قاهره می‌خواهد فرماندهی اول را حفظ کند و فرماندهی دوم را به عربستان یا یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس واگذار کند.»

حمله هفته گذشته رژیم اسرائیل به جلسه مقامات حماس در دوحه، که منجر به کشته شدن یک افسر قطری نیز شد، لحظه بی‌سابقه‌ای را برای این کشور رقم زد. روزنامه گاردین، در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت: این حمله، فرضیه‌ای را که به مدت سه دهه اساس سیاست خارجی قطر بوده و در سراسر منطقه عرب طنین‌انداز شده بود، تضعیف کرد: اینکه برای آمریکا مفید باشید، و در پاسخ [آمریکا]از شما محافظت خواهد کرد. آمریکا تا کنون برای قطر سلاح تامین کرده و ناو هواپیمابر خود را در خلیج فارس مستقر کرده است. اما این وضعیت زمانی که واشنگتن نتوانست جلوی حمله رژیم اسرائیل را بگیرد، تغییر کرد. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که سعی کرده به دوحه هشدار دهد، اما مقامات قطری گفتند که پس از حمله از آن مطلع شده‌اند.

در این خصوص، پاتریک تروس، سفیر سابق آمریکا در قطر، گفت: «این موضوع پیامد‌های واقعی برای روابط [دو طرف]دارد.» وی افزود: «برای آنها (آمریکایی‌ها) جلوگیری از حمله اسرائیل به قطر امری بدیهی بود - واشنگتن می‌توانست بدون هیچ زحمتی این کار را انجام دهد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: مصر ، ائتلاف ناتو ، کشورهای عربی
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
