باشگاه خبرنگاران جوان - سعداله منصوری گفت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با وجود کم‌آبی، افزایش دما و تغییر اقلیم، ۲۵۰ هزار تن کلزا از سطح ۱۵۰ هزار هکتار مزرعه برداشت شد در حالی که تولید ۳۰۰ هزار تن کلزا هدف گذاری شده بود.

وی اظهار داشت: بیشترین میزان تولید مربوط به استان خوزستان با ۷۶ هزار تن، گلستان ۵۸ هزار تن و مازندران با ۲۹ هزار تن است.

منصوری درباره توزیع بذر کلزا گفت: در سال زراعی جاری نزدیک به ۱۲۰۰ تن بذر گواهی شده کلزا در اختیار کشاورزان قرار گرفت که بخش عمده آن بذور هیبرید بود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تمام خرید توسط بخش خصوصی با قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و با نظارت وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام گرفت.

وی درباره سویا نیز گفت: در سال زراعی جاری ۲۱ هزار هکتار زیر کشت سویا رفته و برداشت هنوز آغاز نشده است اما پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت، بیش از ۴۰ هزار تن دانه سویا به دست آید.

منصوری با یادآوری اینکه برداشت دانه سویا از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود، افزود: در سال زراعی گذشته ۴۰ هزار تن دانه سویا از سطح زیرکشت ۱۸ هزار هکتار اراضی برداشت شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی