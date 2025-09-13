مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی گفت: کلزاکاران بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷ درصد پول خود را بابت تحویل محصول کلزا به بخش خصوصی در سال زراعی جاری دریافت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعداله منصوری گفت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با وجود کم‌آبی، افزایش دما و تغییر اقلیم، ۲۵۰ هزار تن کلزا از سطح ۱۵۰ هزار هکتار مزرعه برداشت شد در حالی که تولید ۳۰۰ هزار تن کلزا هدف گذاری شده بود.

وی اظهار داشت: بیشترین میزان تولید مربوط به استان خوزستان با ۷۶ هزار تن، گلستان ۵۸ هزار تن و مازندران با ۲۹ هزار تن است.

منصوری درباره توزیع بذر کلزا گفت: در سال زراعی جاری نزدیک به ۱۲۰۰ تن بذر گواهی شده کلزا در اختیار کشاورزان قرار گرفت که بخش عمده آن بذور هیبرید بود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تمام خرید توسط بخش خصوصی با قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و با نظارت وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام گرفت.

وی درباره سویا نیز گفت: در سال زراعی جاری ۲۱ هزار هکتار زیر کشت سویا رفته و برداشت هنوز آغاز نشده است اما پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت، بیش از ۴۰ هزار تن دانه سویا به دست آید.

منصوری با یادآوری اینکه برداشت دانه سویا از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود، افزود: در سال زراعی گذشته ۴۰ هزار تن دانه سویا از سطح زیرکشت ۱۸ هزار هکتار اراضی برداشت شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: مطالبات کلزاکاران ، دانه سویا
خبرهای مرتبط
راهکار دستیابی به خودکفایی دانه‌های روغنی چیست؟
مشکلی در بحث خرید و پرداخت مطالبات کلزا نداریم
مطالبات کلزاکاران چه زمانی تسویه می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدود ۸۰ هزار نفر برنده پیش فروش سکه طلا شدند/ مرحله جدید پیش فروش سکه بزودی اطلاع رسانی می‌شود
بازار داغ نوشت افزار در روز‌های پایانی تابستان/ نوشت افزاران زیر ذره بین بازرسان اصناف
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
افزایش تقاضای واحد‌های کوچک متراژ در بازار مسکن
الزام ثبت تمامی معاملات در سامانه املاک و اسکان
بارش باران در نوار شمالی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
امسال توزیع شیر مدارس اجرا می‌شود؟
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی
قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
تولید موز در کشور به نصف واردات رسید/ آغاز صادرات مرکبات به چین
هیچ واحد مسکونی بدون آماده‌سازی و کیفیت ساختمان تحویل متقاضیان نمی‌شود
کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران
امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیا شد
بدهی دو خودروساز بزرگ به ۶۲۰ همت رسید+فیلم
برگزاری جلسه بررسی کنترل کیفیت طرح‌های مسکن حمایتی/تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و ساخت نما در پروژه‌های عمرانی
حدود ۸۰ هزار نفر برنده پیش فروش سکه طلا شدند/ مرحله جدید پیش فروش سکه بزودی اطلاع رسانی می‌شود