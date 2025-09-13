سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه

هیاتی بلندپایه از آمریکا به ریاست نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور گروگان‌ها، در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره گسترش روابط دوجانبه، مسائل زندانیان و سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- هیئتی آمریکایی به سرپرستی آدام بولر، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها و به همراهی زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین این کشور برای صلح افغانستان، در کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که به گزارش رسانه‌های افغانستان برگزار شد، طرفین در مورد گسترش روابط دوجانبه، مسائل مربوط به زندانیان، سرمایه‌گذاری در افغانستان و فرصت‌های همکاری بحث و تبادل نظر کردند.

امیرخان متقی با اشاره به مذاکرات پیشین در دوحه، این زمان را فرصتی مناسب برای عادی‌سازی روابط خواند و گفت هیچ مشکل پیچیده‌ای در روابط دوجانبه وجود ندارد که حل آن دشوار باشد.

از سوی دیگر، رئیس هیئت آمریکایی با ابراز تسلیت به دلیل زلزله اخیر در ولایات شرقی افغانستان، سفر قبلی خود به کابل را مفید توصیف و تأکید کرد که دو طرف باید تلاش‌های گذشته را برای دستیابی به نتایج بهتر ادامه دهند. او افزود که کشورش به آزادی انتخاب ملت‌ها احترام می‌گذارد و قصد تحمیل چیزی بر افغان‌ها را ندارد.

در نهایت، دو طرف توافق کردند که گفتگوها درباره مسائل موجود و آینده، به‌ویژه درباره زندانیان در کشورهای یکدیگر، ادامه یابد و فرصت‌های همکاری بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

این سفر درحالی صورت می گیرد که آمریکا نه تنها به زلزله زدگان شرق افغانستان هیچ کمکی ارائه نکرد بلکه با تحریم های بانکی و مسدود کردن دارایی های افغانستان فشار مضاعفی بر کابل وارد کرده است .

