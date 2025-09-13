روسیه روستای «نوومیکولایوکا» در منطقه مرکزی «دنیپروپتروسک» را تصرف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیرو‌های این کشور روستای «نوومیکولایوکا» را در نزدیکی مرز با منطقه دونتسک تصرف کرده‌اند. این روستا در منطقه «دنیپروپتروسک» قرار دارد که در مرکز اوکراین واقع شده است.

گفته شده نیرو‌های روسی در این منطقه مجهزتر هستند و تعدادشان بسیار بیشتر از نیرو‌های اوکراینی است. 

مقامات روسی ابتدای تابستان اعلام کردند که حمله ارتش این کشور به دنیپروپتروسک آغاز شده است، با این حال اوکراین این گزارش‌ها را تکذیب کرد. کی‌یف ابتدای شهریور ماه برای اولین بار اذعان کرد که سربازان روسی وارد منطقه دنیپروپتروسک شده‌اند. تحلیلگران می‌گویند هرگونه پیشروی روسیه در دنیپروپتروفسک ضربه‌ای به روحیه و ارتش اوکراین خواهد بود.

منبع: مسکو تایمز

مقام وزارت خارجه روسیه:
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
گروه هفت درباره تحریم‌ها و تعرفه‌ها علیه کشور‌های حامی روسیه بحث می‌کند
روسیه: خواستار تشدید تنش با لهستان نیستیم؛ اوکراین متمایل به درگیر کردن کشورها در جنگ است
۱۸:۵۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
روسیه دقیقا بحبوحه توافق ما با آمریکا داره فتنه گری میکنه معنی اش اینه که با اروپا و آمریکا هماهنگه و نمیخواد ما توافق کنیم و میخواد ما همیشه در تحریم باشیم
