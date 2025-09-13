امشب از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد، هر دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام شهرداری تهران، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل‌های نیایش و امیرکبیر، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

