\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062a\u0639\u0645\u06cc\u0631\u060c \u0646\u06af\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u062a\u0648\u0646\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u06cc\u0634 \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06a9\u0628\u06cc\u0631\u060c \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\/\u06f0\u06f6\/\u06f2\u06f2 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f4 \u0627\u0644\u06cc \u06f5 \u0635\u0628\u062d \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0639\u062f\u060c \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a.