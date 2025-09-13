شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما بیش از ۳۸ هزار نفر در فراخوان سوم جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی ثبت نام کرده‌اند، اما طولانی شدن روند استخدام موجب شد تا گروهی از متقاضیان نسبت به این معضل گلایه‌مند شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شوند.

متن پیام شهروندخبرنگار
بنده از متقاضیان فراخوان سوم جذب در دستگاه‌های اجرایی، بنیاد نخبگان هستم درمورد مسائل و مشکلات رخ داده طی این فرایند میخواستم باهاتون صحبت کنم. متاسفانه پیگیری‌های ما از بنیاد ملی نخبگان به نتیجه نرسیده است.

 

 

برچسب ها: دستگاه‌های اجرایی ، استخدام نخبگان ، سوژه خبری
United States of America
یعقوبیان
۲۰:۵۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
لطفا صدای نخبگان کشور باشید، کمک کنید تا به حق خودشون برسن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
با سلام
بعد از بیست ماه انتظار برای جذب در دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از پذیرفته گان کانون ارزیابی به خاطر عدم طرفیت رد شده اند؛ با این حال در انتظار پیگیری و رسیدگی وضعیت خود به سر می برند. امیدواریم مسئولان دلسوز این وضع و انتظار را خاتمه دهند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام به وعده های سر خرمن رسید متاسفانه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ما نخبگان و استعدادهای برتر پس از ۱۸ ماه انتظار و عبور از فیلترهای بسیار سخت بنیاد ملی نخبگان و کانون ارزیابی شایستگی ها به در بسته خوردیم. واقعا بعد از این همه سختی و امیدواری از اینکه برگزیده بنیاد و کانون ارزیابی شدیم ولی به در بسته خوردیم چه کسی باید پاسخگو باشد؟ به جای آوردن افراد خارج از ایران ، جلوی خروج نخبه های ناامید و بی انگیزه گرفته شود
۰
۰
پاسخ دادن
