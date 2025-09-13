فرماندار بردسکن خراسان رضوی گفت: یک جنگلبان در حال آبرسانی به آبشخور حیوانات در بردسکن بود که در اثر برخورد خودروی حامل آب دچار آسیب و به بیمارستان منتقل شد.

محمد جواد صفرنژاد فرماندار بردسکن خراسان رضوی گفت: رضا امینی جنگلبان وظیفه‌شناس منابع طبیعی که به صورت افتخاری به کمک محیط بانان محیط زیست برای آبرسانی به آبشخور‌های حیات وحش رفته بود در حین فعالیت دچار حادثه شد.

وی در خصوص علت حادثه اظهار کرد: خودروی حامل آب به دلیل خلاص شدن از دنده و یا خارج شدن ناگهانی از ترمز به عقب حرکت کرده و در نتیجه پای جنگلبان دچار آسیب شد.

فرماندار بردسکن اضافه کرد: پس از این حادثه جنگلبان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بردسکن منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

شهرستان بردسکن با ۸۵ هزار نفر جمعیت و سه شهر «بردسکن، شهرآباد و انابد» در فاصله ۲۸۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: جنگلبان ، آبرسانی
خبرهای مرتبط
ضرب و شتم جنگلبان گلستانی در جنگل قرق/ متهم دستگیر شد
زندگی دوباره برای جنگلبان گلستانی
زخمی شدن جنگلبانان فومن در درگیری با قاچاقچیان چوب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برپایی تجمعات در قالب طرح جدید به مجوز نیاز ندارد
جنگلبانی هنگام آبرسانی به حیوانات در بردسکن خراسان رضوی مصدوم شد
آخرین اخبار
جنگلبانی هنگام آبرسانی به حیوانات در بردسکن خراسان رضوی مصدوم شد
برپایی تجمعات در قالب طرح جدید به مجوز نیاز ندارد