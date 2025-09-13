فرماندار بردسکن خراسان رضوی گفت: یک جنگلبان در حال آبرسانی به آبشخور حیوانات در بردسکن بود که در اثر برخورد خودروی حامل آب دچار آسیب و به بیمارستان منتقل شد.

محمد جواد صفرنژاد فرماندار بردسکن خراسان رضوی گفت: رضا امینی جنگلبان وظیفه‌شناس منابع طبیعی که به صورت افتخاری به کمک محیط بانان محیط زیست برای آبرسانی به آبشخور‌های حیات وحش رفته بود در حین فعالیت دچار حادثه شد.

وی در خصوص علت حادثه اظهار کرد: خودروی حامل آب به دلیل خلاص شدن از دنده و یا خارج شدن ناگهانی از ترمز به عقب حرکت کرده و در نتیجه پای جنگلبان دچار آسیب شد.

فرماندار بردسکن اضافه کرد: پس از این حادثه جنگلبان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بردسکن منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

شهرستان بردسکن با ۸۵ هزار نفر جمعیت و سه شهر «بردسکن، شهرآباد و انابد» در فاصله ۲۸۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

منبع: ایرنا