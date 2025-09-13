باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مصر پیش از اجلاس اضطراری که قطر روز دوشنبه در مورد حمله تلآویو به دوحه برگزار میکند، از یک سری تماسهای دیپلماتیک فشرده با مقامات عربی، اسلامی و منطقهای خبر داد.
گفته شده «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر با «فیصل بن فرحان» «هاکان فیدان» و «اسحاق دار» همتایان سعودی، ترکیهای و پاکستانی خود گفتوگوهایی انجام داده است.
وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که این تماسها «با توجه به تحولات منطقهای و به عنوان بخشی از هماهنگی مشترک با کشورهای منطقه» انجام شده است. همچنین گفته شده که مقامات در مورد «راههای مقابله با چالشهای جدی سیاسی و امنیتی در منطقه» اظهار نظر کردند.
طبق دعوتنامه رسمی که روز پنجشنبه برای رسانهها از جمله خبرگزاری قطر ارسال شد، قطر روز دوشنبه میزبان اجلاس اضطراری کشورهای عربی-اسلامی خواهد بود تا در مورد تلاش رژیم اسرائیل برای حذف مقامات حماس در دوحه بحث کنند.
ماجد بن محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه قطر میگوید: «این اجلاس پیشنویس قطعنامهای در مورد حمله اسرائیل به کشور قطر را مورد بحث قرار خواهد داد». وی تأکید کرد که برگزاری اجلاس در این لحظه «اهمیت خود را دارد» و مهمترین آن نشان دادن «همبستگی گسترده عربی و اسلامی با کشور قطر» است.
منبع: الجزیره