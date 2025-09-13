دبیر جامعه روحانیت شیراز، با اشاره به ذلت و خواری کنونی رژیم صهیونیستی و نفرت جهانی از آن، اتحاد مسلمانان به رهبری ایران را عامل این تحول دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری در جمع نمازگزاران حرم سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز به وضعیت رژیم صهیونیستی در دنیا و نفرت جهانی از این رژیم غاصب اشاره کرد و گفت: هیچکس تصور نمی‌کرد روزی اسرائیل دچار خفت و خاری شود. برخی کشور‌ها از این رژیم واهمه داشتند و حتی در برخی نقاط، زمین‌ها و خانه‌ها به نام یهودیان ثبت شده بود.

او افزود: در گذشته، بسیاری از کشور‌های همسایه جرأت مخالفت با اسرائیل را نداشتند، اما امروز شاهد تظاهرات گسترده علیه این رژیم در کشور‌های مختلفیم.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه رنج‌ها و سختی‌ها منجر به پیروزی‌های پی‌درپی شده است، اظهار کرد: دنیا آرام‌آرام از اسرائیل فاصله می‌گیرد و این عظمت را مسلمانان رقم زده‌اند. مدیریت این حرکت بر عهده کشور ایران است؛ امام راحل در رأس این جریان قرار داشت و امروز نیز امام خامنه‌ای آن را هدایت می‌کند.

او همچنین به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی علیه سران حماس در قطر اشاره کرد و یادآور شد: قطر دارای بهترین سامانه‌های دفاعی است که توانایی مقابله با جنگنده‌های اف-۳۵ را دارد، اما در این حمله حتی یک موشک شلیک نشد و نخواهد شد؛ چرا که اپراتور‌های این سامانه‌ها خود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستند. این ادعا‌ها صرفاً شعار است. در مقابل، ملت ایران با اتحاد و همدلی علیه رژیم صهیونیستی به پا خاسته‌اند و در دو روز پایانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از برخی موشک‌های اصلی خود استفاده کردند که موجب شد چند کشور واسطه آتش‌بس شوند.

طاهری در ادامه سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اتحاد مقدس، گفت: اتحاد میان ملت و دولت، از رئیس جمهوری تا پایین‌ترین مسئول، در دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و کشور ایران در برابر همه فشار‌ها ایستادگی کرده است.

رئیس هیئت امنای آستان مقدس سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی توان نابودی مقاومت را ندارد، هشدار داد: ما با افتخار از همه کشور‌هایی که در برابر رژیم کودک‌کش اسرائیل ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

او با اشاره به آیه ۳۳ سوره توبه «هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدیٰ وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَلَو کَرِهَ المُشرِکونَ»، به تبیین مفهوم ظهور اسلام بر همه ادیان پرداخت و اظهار کرد: برداشتی که از این آیه می‌کنیم، به‌طور طبیعی به ظهور امام زمان (عج) مربوط می‌شود؛ چرا که تحقق کامل این وعده الهی در دوران ظهور رقم خواهد خورد.

طاهری با طرح این پرسش که آیا ظهور اسلام بر همه عالم به‌سادگی رخ خواهد داد و آیا همه ادیان الهی تحت پوشش اسلام قرار خواهند گرفت، به بررسی روند رشد جمعیت مسلمانان در دهه‌های اخیر پرداخت و گفت: با نگاهی به آمار مسلمانان در دهه‌های گذشته، درمی‌یابیم که جمعیت مسلمانان جهان از حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر به بیش از دو میلیارد نفر رسیده و اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

منبع: حرم سید علاءالدین حسین