وزارت دفاع رومانی اعلام کرد یک پهپاد وارد حریم هوایی کشور شده و با اعزام جنگنده‌های اف-۱۶ رهگیری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع رومانی مدعی شده که حریم هوایی این کشور در جریان «حمله روسیه به زیرساخت‌های اوکراین» توسط یک پهپاد نقض شده است.

در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع رومانی، آمده است که این کشور اواخر روز شنبه دو جت جنگنده اف-۱۶ خود را برای نظارت بر وضعیت کنونی به پرواز درآورده است.

این وزارتخانه افزود که جت‌ها «یک پهپاد را در حریم هوایی ملی شناسایی» و آن را تا زمانی که از رادار ناپدید شد، ردیابی کردند.

گفته شده که پهپاد مذکور «بر فراز مناطق پرجمعیت پرواز نکرده و تهدیدی قریب‌الوقوع برای امنیت مردم ایجاد نکرده است».  وزارت دفاع رومانی در انتها اشاره کرد که تیم‌ها آماده اعزام هستند تا بقایای احتمالی این وسیله نقلیه هوایی را پیدا کنند. 

از زمان حمله مسکو به اوکراین، چندین قطعه پهپاد در خاک رومانی سقوط کرده است.

پیش از این، لهستان اعلام کرده بود که چندین پهپاد روسی حریم هوایی آن را نقض کرده است. این کشور در جلسه شورای امنیت که در خصوص این موضوع تشکیل شده بود، حادثه مذکور را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» خواند. مارسین بوساک، وزیر امور خارجه لهستان در این نشست هشدار داد که مقیاس این حمله در سراسر حریم هوایی ناتو و اتحادیه اروپا، از زمان آغاز جنگ اوکراین بی‌سابقه بوده است.

شایان ذکر است که وزارت دفاع روسیه هرگونه قصدی برای حمله به اهدافی در خاک لهستان را تکذیب کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: رومانی ، پهپاد ، نقض حریم هوایی
خبرهای مرتبط
آمریکا و بیش از ۴۰ کشور خواستار اقدام سازمان ملل درباره نقض حریم هوایی لهستان شدند
پس از سرنگونی پهپادها توسط لهستان؛
ناتو دفاع از جناح شرقی اروپا را تقویت می‌کند
انگلیس: نقض حریم هوایی لهستان عزم ما در حمایت از اوکراین را تقویت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان تغییر پارادایم در قطر
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
آخرین اخبار
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد
زمان تغییر پارادایم در قطر
در حمله هوایی میانمار حداقل ۱۹ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند
۱۰ درس از تجاوز اسراییل به قطر