باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع رومانی مدعی شده که حریم هوایی این کشور در جریان «حمله روسیه به زیرساخت‌های اوکراین» توسط یک پهپاد نقض شده است.

در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع رومانی، آمده است که این کشور اواخر روز شنبه دو جت جنگنده اف-۱۶ خود را برای نظارت بر وضعیت کنونی به پرواز درآورده است.

این وزارتخانه افزود که جت‌ها «یک پهپاد را در حریم هوایی ملی شناسایی» و آن را تا زمانی که از رادار ناپدید شد، ردیابی کردند.

گفته شده که پهپاد مذکور «بر فراز مناطق پرجمعیت پرواز نکرده و تهدیدی قریب‌الوقوع برای امنیت مردم ایجاد نکرده است». وزارت دفاع رومانی در انتها اشاره کرد که تیم‌ها آماده اعزام هستند تا بقایای احتمالی این وسیله نقلیه هوایی را پیدا کنند.

از زمان حمله مسکو به اوکراین، چندین قطعه پهپاد در خاک رومانی سقوط کرده است.

پیش از این، لهستان اعلام کرده بود که چندین پهپاد روسی حریم هوایی آن را نقض کرده است. این کشور در جلسه شورای امنیت که در خصوص این موضوع تشکیل شده بود، حادثه مذکور را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» خواند. مارسین بوساک، وزیر امور خارجه لهستان در این نشست هشدار داد که مقیاس این حمله در سراسر حریم هوایی ناتو و اتحادیه اروپا، از زمان آغاز جنگ اوکراین بی‌سابقه بوده است.

شایان ذکر است که وزارت دفاع روسیه هرگونه قصدی برای حمله به اهدافی در خاک لهستان را تکذیب کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه